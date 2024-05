Netflix, 5 serie TV da non perdere a maggio 2024

Dopo un mese di aprile soddisfacente, Netflix tira fuori altri contenuti interessanti a maggio 2024. Sia sul fronte cinematografico, sia su quello televisivo.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di maggio 2024? Ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di maggio 2024

Dalla terza stagione dell’amata serie Netflix in costume a un nuovo show con protagonista Benedict Cumberbatch, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Un uomo vero

Il 2 maggio approda nel catalogo Un uomo vero, adattamento del romanzo omonimo scritto da Tom Wolfe. Jeff Daniels interpreta Charlie Croker, un forte e divisivo magnate immobiliare di Atlanta che deve affrontare un improvviso tracollo. Rude, maleducato e irrefrenabile, Charlie difende il suo impero a ogni costo e contrasta tutti coloro che tentano di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

Bodkin

Prodotta da Barack Obama e sua moglie Michelle, Bodkin giunge su Netflix il 9 maggio. La storia ruota attorno a un gruppo eterogeneo di podcaster che decidono di indagare sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in un’idilliaca cittadina costiera irlandese. Ma, quando iniziano a tirari i fili, scoprono una storia molto più grande e strana di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Bridgerton 3 (Parte 1)

Una delle serie più viste sul servizio streaming è Bridgerton, che torna il 16 maggio con i primi episodi della terza stagione (la seconda parte uscirà a giugno). La season 3 è incentrata su Penelope che, a lungo innamorata di Colin, rinuncia alla sua cotta segreta per l’amico d’infanzia e decide di trovare marito. I suoi tentativi di trovare un partner falliscono però miseramente e Colin, che è tornato dai suoi viaggi estivi ancora più spavaldo, si propone di aiutare la ragazza sperando così di recuperare la loro vecchia amicizia. In effetti le lezioni di Colin iniziano a funzionare molto bene ed è a quel punto che il giovane Bridgerton deve chiedersi se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia.

The 8 Show

Quello che potrebbe essere il successore spirituale di Squid Game è disponibile dal 17 maggio. Si tratta di un nuovo k-drama di genere thriller che segue le vicende di 8 persone, bisognose di denaro, alle prese con un gioco mortale: il reality show Money Game. Devono infatti soggiornare in uno studio che consiste solo di pareti di cemento. Se riusciranno a resistere per 100 giorni, potranno dividersi equamente il premio di 44,8 miliardi di won. Ma tutto ciò che spendono, compresi i beni di prima necessità come cibo, acqua ed elettricità, costa 1.000 volte di più rispetto ai prezzi normali e viene detratto dal premio vincente.

Eric

Giunge poi il 30 maggio Eric, un emozionante thriller con Benedict Cumberbatch ambientato nella New York degli anni ’80. La serie segue la disperata ricerca di un padre, Vincent, quando suo figlio di 9 anni, Edgar, scompare una mattina mentre si reca a scuola. Vincent è il principale burattinaio dello show per bambini più popolare d’America, “Good Day Sunshine”, e lotta per affrontare la perdita del figlio, diventando sempre più angosciato e instabile. Pieno di disprezzo per se stesso e senso di colpa per la scomparsa di Edgar, lui si aggrappa ai disegni di suo figlio di un mostro-burattino blu alto oltre due metri, Eric, convinto che se riuscirà a portarlo in tv allora Edgar tornerà a casa.

