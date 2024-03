Netflix, 5 serie TV da non perdere ad aprile 2024

Dopo un mese di marzo interessante dal punto di vista seriale, Netflix lancia nuovi contenuti niente male anche ad aprile 2024.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di aprile 2024? Di seguito ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di aprile 2024

Da una nuova miniserie con Andrew Scott a uno spin-off di The Sandman, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Ripley

Ad aprire le danze ci pensa Ripley, un’accattivante miniserie con protagonista Andrew Scott disponibile dal 4 aprile. La trama ricalca quella del romanzo e poi dell’adattamento cinematografico del 1999, posizionandosi nell’America degli anni ’60. Protagonista delle vicende è un uomo, Ripley appunto, che da New York si trasferisce in Italia con la missione di andare a cercare (e riportare a casa) il viziato figlio di un uomo facoltoso. L’incredibile vita piena di lussi di Dickie Greenleaf, tuttavia, lo affascina e lo ossessiona a tal punto da rubare l’identità al rampollo (dopo averlo ucciso).

Kiseiju – La zona grigia

Dal 5 aprile è disponibile Kiseiju, k-drama ispirato alla popolare e omonima serie manga fanta-horror ideata nel 1989 dal giapponese Hitoshi Iwaaki, da cui è già stato tratto anche un anime. Diversamente dall’opera originale, la serie Netflix racconta la storia di Su-in, una ragazza alle prese con la sua ritrovata convivenza con un parassita. La vicenda segue anche il Team Grey, un gruppo formato per combattere i parassiti che si nutrono di esseri umani.

Heartbreak High 2

L’11 aprile esce invece la seconda stagione del reboot della serie australiana anni ’90. Si torna alla Heartley High School di Sydney. Tutti i protagonisti sono qui per il secondo trimestre della “scuola peggiore del distretto”. Nuove ragazze sexy, un nuovo insegnante di sport e un misterioso aggressore gettano nel caos le speranze di un trimestre tranquillo, mentre la corsa per la carica di capitano della scuola vede le tattiche sporche diffondersi nella Hartley High.

The Upshaws (Parte 5)

Il 18 aprile è invece il momento del ritorno di una delle pochissime sit-com attualmente in produzione presso Netflix, The Upshaws. Alla fine della stagione precedente avevamo lasciato Lucretia alle prese con dei problemi di natura economica, cosa che aveva un po’ sorpreso Bennie e Regina. I nuovi episodi ripartono quindi da qui, con gli Upshaw che continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita, sempre uniti come una vera famiglia.

Dead Boy Detectives

Dal 25 aprile è infine disponibile Dead Boy Detectives, che espande in nuove direzioni l’universo narrativo dell’onirico The Sandman. La trama di questa nuova serie ruota attorno a Edwin Paine e Charles Rowland, che si ritrovano dopo essere morti. Invece di entrare nell’aldilà, decidono di rimanere sulla Terra e creano l’agenzia Dead Boy Detectives, in cui si occupano di risolvere alcuni dei misteri paranormali di questo mondo. Si tratta dunque di una storia di fantasmi che strizza l’occhio al genere poliziesco d’epoca e che esplora il tema della perdita, del dolore e della morte.

