Netflix, 5 serie TV da non perdere a marzo 2024

Se febbraio 2024 è stato piuttosto ricco di sorprese per Netflix, il mese appena iniziato non è da meno. Anzi, forse propone agli abbonati delle serie TV ancora migliori.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix di marzo 2024? Ecco le cinque che dovreste guardare assolutamente.

Le migliori serie TV Netflix di marzo 2024

Dalla serie che ritrae la vita di Rocco Siffredi al nuovo show dai creatori di Game of Thrones, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Furies

Il mese viene aperto dalla serie francese Furies, in uscita il 1 marzo. Si tratta di un action drama con protagonista Marina Foïs, che senza timore si tuffa nei segreti più oscuri della criminalità parigina, offrendo uno sguardo inedito su un mondo dove il potere, la vendetta e la giustizia si intrecciano in un balletto mozzafiato. La storia di Furies si dipana infatti attraverso un intreccio di vendette e alleanze, con una protagonista femminile forte e indipendente che si fa carico di un’eredità pesante e dolorosa.

Supersex

Il 6 marzo Alessandro Borghi veste i panni di Rocco Siffredi per raccontare la vita della star di film hard. Composta da 7 episodi, la serie TV, che era stata annunciata già nel corso del 2022, è stata creata da Francesca Manieri. L’obiettivo è quello di raccontare la storia della pornostar dall’infanzia, trascorsa in un piccolo paese dell’Abruzzo, fino alla sua ascesa al successo. Oltre ad Alessandro Borghi, che aveva già lavorato per conto di Netflix in produzioni come Suburra e Sulla mia pelle, nel cast di Supersex troviamo anche Jasmine Trinca, personaggio di finzione, Adriano Giannini nei panni di Tommaso, il fratellastro di Rocco, oltre a Vincenzo Nemolato, nei panni del produttore Riccardo Schicchi, e Gaia Messerklinger, che interpreta un personaggio femminile ispirato a Moana Pozzi.

The Gentleman

The Gentlemen sbarca invece sulla piattaforma il 7 marzo, ispirandosi all’omonimo film del 2019 di Guy Ritchie. La serie si svolge nello stesso universo del film, ma introduce nuovi attori e personaggi tra cui il protagonista interpretato da Theo James, Eddie Horniman, che eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre, scoprendo che fanno parte di un impero della cannabis. Questo lo porta a scontrarsi con vari personaggi loschi del mondo della criminalità britannica, che decide di sfidare sul loro stesso terreno. Ma Eddie finisce per rendersi conto che il mondo della criminalità non gli dispiace affatto.

Das Signal – Segreti dallo spazio

Il 7 marzo è anche il turno di una serie tedesca di fantascienza, che spera di replicare il successo di Dark. La storia è quella di Paula, una scienziata a bordo della Stazione spaziale internazionale. Scompare durante il volo di ritorno verso la sua famiglia, lasciando Sven e la figlia con un enigma che potrebbe scuotere l’intero pianeta. Lassù, nelle profondità dello spazio, Paula ha infatti fatto una scoperta incredibile…

Il problema dei tre corpi

Epopea fantascientifica che segna il ritorno come showrunner di David Benioff e Dan Weiss, autori della famosissima Game of Thrones. Adattamento della trilogia di Liu Cixin, vincitrice del premio Hugo, Il problema dei tre corpi è un ambizioso racconto che esplora le conseguenze di una straordinaria scoperta: l’umanità non è sola nell’universo. La serie è disponibile dal 21 marzo 2024.

