Netflix, 5 serie TV da non perdere a febbraio 2024

Dopo un gennaio 2024 niente male, Netflix si prepara ad aggiungere nuovi contenuti al catalogo per questo mese.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di febbraio 2024? In questo articolo ne potete trovare cinque da vedere assolutamente.

Le migliori serie TV Netflix di febbraio 2024

Da una struggente serie romantica a un live-action di uno show animato di successo, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Let’s talk about Chu

Il mese di febbraio non poteva non essere che un mese romantico visto l’arrivo di San Valentino. Si inizia subito con un contenuto per chi cerca qualcosa a tema: dal 2 febbraio è infatti disponibile la serie Let’s Talk About CHU, incentrata su una vlogger che usa il suo canale per parlare di sesso. Ma, nella vita reale, l’argomento per lei è molto più complesso.

Raël: l’ultimo profeta

Il 7 febbraio viene introdotto un documentario in più episodi che potrebbe incuriosire molti abbonati. Ripercorre infatti la storia di Raël, al secolo Claude Vorilhon, fondatore della religione che crede nei dischi volanti. Gli adepti a quella che molti definiscono una setta, i Raeliani, sono convinti infatti che l’uomo sia stato plasmato dagli Elohim: alieni provenienti da una civiltà avanzata. Attraverso interviste ai critici, ai seguaci e a Raël stesso, la docuserie si pone l’obiettivo di approfondire questo particolare movimento religioso.

One Day

L’8 febbraio fa il suo ingresso nel catalogo una serie molto attesa dagli abbonati, soprattutto da quelli più romantici. Stiamo parlando di One Day, adattamento del libro di David Nicholls del 2009 che narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew. I due si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l’anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni.

Nuova scena

Il 19 febbraio è il momento del primo talent show dedicato ai rapper emergenti. A fare da giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, che andranno in cerca della nuova superstar della scena italiana partendo dalle strade di Roma, Napoli e Milano. Questa ricerca occuperà i primi quattro episodi dello show, mentre nei restanti quattro (distribuiti successivamente) i giovani rapper si metteranno alla prova con freestyle, videoclip e featuring con rapstar italiane.

Avatar – La leggenda di Aang

Dopo il flop del film del 2010, questa nuova rivisitazione live-action della premiata serie animata di Nickelodeon arriva su Netflix il 22 febbraio. La trama è ambientata in un mondo in cui quattro nazioni vivevano in armonia. La pace tra loro era garantita dall’Avatar, il maestro di tutti e quattro gli elementi. Tutto però cambia quando la Nazione del Fuoco attacca i Nomadi dell’Aria sterminandoli, compiendo il primo passo verso la conquista di quella terra. Avatar – La Leggenda di Aang, segue il giovane Nomade dell’Aria Aang nel suo risveglio in un mondo distrutto dalla guerra. Assieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara parte per un’avventura all’insegna dell’azione con l’obiettivo di prendere il posto che gli spetta di diritto: quello del nuovo Avatar.

