Netflix, 5 serie TV da non perdere a gennaio 2024

Dopo un 2023 decisamente interessante, Netflix apre le porte a un nuovo anno che si prospetta altrettanto buono. E già lo si può constatare da gennaio 2024.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix di gennaio 2024? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste proprio farvi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di gennaio 2024

Dal nuovo show con Michelle Yeoh a quello dedicato alla “Madrina” Griselda, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Un inganno di troppo

Il 1 gennaio è il momento di Un inganno di troppo, serie in cui Maya Stern (interpretata da Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe, ma quando installa un baby monitor per tenere d’occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto.

The Brothers Sun

Il 4 gennaio è il momento di The Brothers Sun, commedia carica d’azione e drammi familiari con protagonista l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh nei panni di una madre gangster che farà di tutto per proteggere la sua famiglia. La storia segue un membro della triade di Taipei che raggiunge Los Angeles per riunirsi alla madre Eileen e l’ingenuo fratello minore Bruce quando un nemico misterioso prende di mira la sua famiglia.

Ragazzo divora universo

L’11 gennaio arriva la miniserie che porta sul piccolo schermo le eroiche vicende del piccolo Eli Bell, un bambino che, nonostante la giovane età, ha già vissuto eventi traumatici, tra “un padre perduto, un fratello muto e una madre tossicodipendente in recupero, un patrigno che spaccia eroina e un famigerato criminale come babysitter“.

Skam 6 Italia

Skam Italia, una delle serie teen di culto di Netflix, torna con la sesta stagione dal 18 gennaio. La trama delle nuove puntate gira intorno ad Asia, ragazza dal grande carisma, che dovrà affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio.

Griselda

Sofia Vergara interpreta la regina del narcotraffico Griselda Blanco in Griselda, nuova serie Netflix disponibile dal 25 gennaio. La protagonista è una donna che, oltre a essere una madre di famiglia, è un’imprenditrice assai intraprendente e pronta a tutto, con una ferocia incredibile. Questo mix di ingredienti le ha permesso di creare uno dei cartelli della droga più redditizi della storia, diventando una delle persone più potenti del narcotraffico.

