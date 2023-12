Netflix, 5 serie TV da non perdere a dicembre 2023

Niente male il dicembre 2023 di Netflix, soprattutto sul piano cinematografico ma anche sul fronte televisivo.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix di dicembre 2023? Ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste farvi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di dicembre 2023

Dall’adattamento live-action di un famoso manga giapponese allo spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati de La casa di carta. Ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Odio il Natale 2

Dal 7 dicembre sbuca su Netflix la seconda stagione di una serie italiana che, con grande sorpresa di tutti, ha riscosso un grande successo. Si tratta del remake di Natale con uno sconosciuto, serie nordica distribuita dal servizio streaming negli anni precedenti, ambientato nel Nord Italia. Assistiamo infatti alle vicende di Gianna, una trentenne che deve trovare un ragazzo entro il 24 dicembre, per non passare da sola le festività. Dopo gli eventi raccontati nella prima stagione, gli spettatori sono curiosi di scoprire chi avrà bussato alla porta di Gianna la sera della Vigilia.

Yu degli Spettri

Dopo il successo ottenuto da One Piece, un altro celebre anime sta per arrivare trasposto in live-action su Netflix. Stiamo parlando di Yu degli Spettri, adattamento del celebre manga e anime dei primi anni ’90, in uscita su Netflix il 14 dicembre. La storia è quella dello studente delle scuole medie Yusuke Urameshi, birbante e un po’ manesco, che perde la vita per salvare quella di un bambino che rischiava di essere investito. Grazie a questo atto di bontà, gli viene data la possibilità di rinascere e, dopo aver superato il processo, diventa un Detective del Mondo Sotterraneo.

The Crown 6

La sesta e ultima stagione della serie che racconta la vita di Elisabetta II è stata spezzata in due parti da Netflix, e la seconda tranches di episodi arriva il 14 dicembre 2023. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d’Oro, vedremo la regina riflettere sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l’inizio della nuova favola reale tra William e Kate.

Pokémon Concierge

Il 28 dicembre approda sulla piattaforma streaming una curiosa serie in stop-motion dedicata ai famosi mostriciattoli tascabili. Intitolata Pokémon Concierge, espande il mondo dell’iconico franchise seguendo appunto una concierge di nome Haru mentre interagisce con i pokémon e i loro proprietari in visita presso il “Pokémon Resort”.

Berlino

La casa di carta ha chiuso il sipario ormai da un paio d’anni, ma tornerà in un certo senso a farci visita insieme a Pedro Alonso, che riprenderà il ruolo di Andres “Berlino” de Fonollosa in questo spin-off a lui dedicato. Dal 29 dicembre saremo dunque catapultati nell’epoca d’oro di Berlino, quando l’amore e il denaro sono ciò che lo guida nella vita. La sua prossima grande mossa? Far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiede aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato le migliori serie TV Netflix di novembre 2023?