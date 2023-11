Netflix, 5 serie TV da non perdere a novembre 2023

Il novembre 2023 di Netflix si preannuncia davvero un gran mese, merito in primis di serie TV altisonanti.

Ma quali sono, precisamente, le migliori serie TV Netflix di novembre 2023? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste lasciarvi scappare.

Le migliori serie Netflix di novembre 2023

Dal reality di Squid Game a uno show drammatico sullo sfondo del nazismo, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Tutta la luce che non vediamo

Una delle serie Netflix più attese del mese è quella in arrivo il 2 novembre, Tutta la luce che non vediamo. Tratta dall’omonimo romanzo vincitore del Premio Pulitzer, racconta la storia di una giovane francese non vedente, Marie-Laure, la quale fugge con il padre da Parigi per impedire che un diamante leggendario finisca nelle mani della Gestapo. Il percorso di Marie-Laure incrocia inevitabilmente quello di un’improbabile anima gemella: Werner, adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler per rintracciare le trasmissioni illegali, che invece possiede un legame segreto con Marie-Laure e con la sua fiducia nell’umanità.

Onimusha

Sempre il 2 novembre, è in arrivo su Netflix l’adattamento anime dell’emblematica serie di videogiochi d’azione Onimusha di Capcom, ambientata nel periodo degli Stati combattenti in Giappone. Protagonista delle vicende è Miyamoto Musashi, il cui personaggio è disegnato sulle fattezze dell’attore giapponese di fama internazionale Toshiro Mifune. La serie è ambientata all’inizio del periodo Edo, quando le guerre volgevano ormai al termine e per il Giappone iniziava un’epoca di pace. In questo contesto, il non più giovane Musashi riceve una missione segreta e il leggendario “guanto Oni” e si mette in viaggio per uccidere demoni.

Ferry: la serie

Il giorno seguente, il 3 novembre, è il momento della serie dedicata a Ferry Bouman, il cattivo di Undercover. Il grande antagonista della prima stagione, interpretato ancora una volta da Frank Lammers, sta per tornare su Netflix con 8 episodi di genere thriller che racconteranno la sua storia. La serie trasporta il pubblico nel mondo del narcotraffico e vede Bouman, che già era stato protagonista del prequel di Undercover, intitolato sempre Ferry, alle prese con la produzione di ecstasy e affari piuttosto loschi.

Suburræterna

Il 14 novembre arriva la serie romana Suburræterna, che espande l’universo di Suburra ancora una volta attraverso i volti di Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e di Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia. Gli appassionati di intrighi politici, criminalità e dramma avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo capitolo avvincente di questo mondo al degrado.

Squid Game: la sfida

Questo mese incuriosisce anche il reality show dedicato alla violentissima serie Netflix coreana Squid Game. In uscita il 22 novembre, si tratta di un game show competitivo, dove i partecipanti si dovranno contendere il montepremi di 4,56 milioni di dollari. Prendono parte al gioco 456 concorrenti, in tuta verde, e non manca la gigantesca bambola che nella serie sparava ai giocatori; il set sembra maestoso, come l’originale, ma a differenza del terrore che si vedeva sui volti degli attori della serie, qui i partecipanti sembrano piuttosto increduli e divertiti.

