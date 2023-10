Netflix, 5 serie TV da non perdere a ottobre 2023

Niente male questo ottobre 2023 di Netflix, soprattutto in ambito seriale. Sono infatti previste alcune serie TV che potrebbero ingolosire gli abbonati.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di ottobre 2023? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di ottobre 2023

Da un horror che gli appassionati del genere attendono con ansia a una serie animata da un’opera del bravissimo Urasawa, ecco cosa trovate questo mese sulla piattaforma streaming.

Lupin (Parte 3)

Il 5 ottobre è il turno della terza stagione di Lupin, acclamata serie con protagonista Omar Sy, pronto a vestire nuovamente i panni del ladro gentiluomo Assane Diop. Dopo quanto visto nelle prime due stagioni, Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

La caduta della casa degli Usher

Il 12 ottobre arriva invece una serie TV horror che potrebbe rendere felici tutti coloro che stanno cercando qualcosa a tema da vedere sotto Halloween. Dall’autore di The Haunting of Hill House a The Midnight Club, il nuovo show attualizza la storia dell’omonimo racconto del 1839 di Poe che ha ispirato generazioni di scrittori di storie dalle trame oscure. Il racconto è scritto in prima persona dal protagonista, un visitatore amico degli Usher che, invitato a trascorrere del tempo presso la famiglia, viene spinto in un vortice di orrore ed ossessioni dagli abitanti della casa.

Elite 7

La settima stagione di Elite approda invece nel catalogo il 20 ottobre. La nuova season tornerà a raccontare le vite poco scolastiche e molto trasgressive delle studentesse e degli studenti iscritti al liceo Las Encinas. Come i fan della serie ricorderanno bene, la sesta stagione si è conclusa con l’arrivo a Las Encinas di un misterioso tiratore. È molto probabile che la nuova stagione veda come incipit uno dei tanti colpi di scena previsti: un omicidio. Cercando di non spoilerare troppi dettagli, sappiamo poi che nella nuova stagione dello show verranno introdotti nuovi personaggi.

La vita sul nostro pianeta

Chi è cresciuto con Jurassic Park o semplicemente è affascinato dai dinosauri dovrà tenere d’occhio il contenuto disponibile dal 25 ottobre. Intitolato La vita sul nostro pianeta, è un viaggio meraviglioso in un passato sepolto da migliaia di anni, quando la Terra era ancora dominata dai lucertoloni mastodontici. Attraverso le più recenti tecnologie e scoperte scientifiche per riportare in vita creature estinte da tempo, la nuova docuserie scientifica di Netflix – prodotta da Steven Spielberg – racconta la storia di queste dinastie passate, la loro nascita e la loro caduta.

Pluto

Infine, il 26 ottobre arriva Pluto, anime tratto dal manga di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki. Composto da 8 episodi, della durata di 60 minuti ciascuno, racconta le gesta di Gesicht, un robot detective tedesco che lavora per l’Europol e che ha come antagonista principale una forza pronta a distruggere il pianeta. La manifestazione dell’odio più crudele della storia.

