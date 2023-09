Netflix, 5 serie TV da non perdere a settembre 2023

Settembre 2023 è un paese molto interessante per le serie TV Netflix, soprattutto perché sono previste nuove stagioni di produzioni molto apprezzate dal pubblico.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di settembre 2023? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste assolutamente perdervi.

Le migliori serie TV Netflix di settembre 2023

Da una nuova serie con la protagonista de La casa di carta al gran finale di Sex Education, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming!

Disincanto 5

Il mese di nuovi contenuti inizia proprio il 1 settembre, con la quinta e ultima stagione di Disincanto. La serie animata dal creatore de I Simprson trascinerà per l’ultima volta lo spettatore nel mondo fantasy di Bean, che deve salvare Dreamland dal malvagio governo della Regina Dagmar. Descritta in principio come un incrocio tra I Simpson e Il Trono di Spade, Disincanto è indubbiamente la serie femminista di cui tutti abbiamo bisogno.

Virgin River 5 (Parte 1)

Qualche giorno più tardi, il 7 settembre, è il momento della quinta stagione di Virgin River. La nuova tranches di episodi è divisa in due, quindi non verrà distribuita tutta in una volta. Gli spettatori assisteranno a nuove e sorprendenti relazioni, una rottura inaspettata, un processo giudiziario complicato ma anche a un addio straziante e un incendio. Mel, inoltre, a causa della sua gravidanza sarà costretta a fare una scelta importante sul futuro della clinica in cui lavora. Virgin River, con il suo stile un po’ da soap-opera, si conferma una delle serie romantiche di maggior successo su Netflix.

In fiamme

Subito dopo, l’8 settembre, arriva la nuova serie originale con protagonista la Tokyo de La casa di carta. Úrsula Corberó si toglie il costume da criminale per indossare quello di Rosa, una poliziotta con un passato burrascoso alle spalle. Ispirata a fatti reali (il cosiddetto “delitto della Guardia Urbana”) accaduti nel 2017, In fiamme ha tutta l’aria di essere una miniserie ricca di tensione e colpi di scena, come solo certa narrativa spagnola sa fare.

Di4ri 2

Di4ri torna invece il 14 settembre con la seconda stagione. I nuovi episodi continuano a raccontare le vite dei ragazzi della classe 3D tra primi amori, la scoperta della propria sessualità, problemi adolescenziali, amicizia e tante nuove avventure. Dopo il successo della prima stagione nel maggio 2022, la serie italiana pre-adolescenziale riparte dalle risposte alle domande lasciate in sospeso negli episodi precedenti.

Sex Education 4

La serie più attesa di questo mese è indubbiamente Sex Education 4, che termina definitivamente il 21 settembre. Tutti i personaggi vedranno quindi concludersi le proprie storyline ancora aperte per non lasciare nulla in sospeso. La storia, senza fare spoiler, riprenderà da dove si era interrotta, e gli spettatori non vedono l’ora di scoprire se Otis e Maeve riusciranno a vivere il loro lieto fine. Cambiando il modo di concepire il linguaggio del sesso sul piccolo schermo, la serie ha trattato con il giusto tatto diverse tematiche, non solo su amore e relazioni ma anche su disuguaglianze economiche e sociali, rapporti con i genitori, identità e sogni per il futuro.

