Netflix, 5 serie TV da non perdere ad agosto 2023

Agosto 2023 si prospetta un buon mese per gli abbonati Netflix, che potranno gustare alcune serie TV degne di nota.

Quali sono le più belle in arrivo ad agosto 2023 su Netflix? Le abbiamo raccolte in questo articolo!

Netflix: le migliori serie TV di agosto 2023

Dal live-action del famosissimo manga di Eiichiro Oda al seguito di una tenerissima storia d’amore LGBTQ+, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Heartstopper 2

Il 3 agosto è Heartstopper 2 ad aprire le danze. La prima stagione della serie ha avuto un ottimo successo e quindi, dopo i primi otto episodi, Charlie Spring e Nick Nelson, rispettivamente interpretati da Joe Locke e Nick Connor, tornano con le avventure tratte dai libri della giovane scrittrice britannica Alice Oseman. Nelle nuove puntate, Imogen potrebbe iniziare a volersi un po’ più bene e prendersi più cura di sé; ci saranno tante sorprese nella vita di Elle, che sarà molto più sicura di sé rispetto alla prima stagione; Nick e Charlie potrebbero viversi con leggerezza e felicità la loro storia.

Zombiverso

L’8 agosto è il momento di Zombiverso, un nuovo survival game sudcoreano dove persone in carne e ossa dovranno fare di tutto per fuggire dagli zombie e non venire morsi da loro. Pena? L’uscita dal gioco. Questa peculiare nuova serie reality è ambientata a Seoul e attinge a piene mani da serie di successo come The Walking Dead o la più recente Non siamo più vivi.

Jodie, il prscelto

Incuriosisce poi la serie in uscita il 16 agosto. Intitolata Jodie, il prscelto, racconta la storia di un bambino di 12 anni, Jodie appunto, che in seguito a un incidente si ritrova dotato di poteri speciali. Trasforma l’acqua in vino, fa camminare gli storpi e, forse, riesce anche a resuscitare i morti. Vi ricorda qualcuno? La serie, ambientata in Messico, è l’adattamento della graphic novel di Mark Millar American Jesus.

Ragnarok 3

La terza stagione della serie Netflix norvegese debutta il 24 agosto. La storia si concentra sugli abitanti dell’immaginaria cittadina di Edda, alcuni dei quali potrebbero non essere chi dicono di essere. Insieme a loro osserviamo un mondo scosso da cambiamenti drastici come lo scioglimento dei ghiacci polari, inverni caldi e violenti diluvi. Nei nuovi episodi gli spettatori potrebbero assistere alla battaglia decisiva per salvare Edda e la Terra stessa.

One Piece

La serie Netflix più attesa del mese, nonché una delle più promettenti dell’anno, è sicuramente One Piece, in arrivo il 31 agosto. Tratta dal celebre manga di Oda, la serie racconta la storia di un giovane con il sogno di salpare in mare aperto e diventare il Re dei Pirati. Dopo che l’anime ha fatto compagnia a tanti ragazzi nei pomeriggi in cui era trasmesso su Italia 1, gli abbonati al servizio streaming sono adesso curiosi di scoprire come sarà la nuova trasposizione del fumetto.

