Netflix, 5 serie TV da non perdere a luglio 2023

Luglio 2023 è un mese molto buono per Netflix non soltanto dal punto di vista dei film in uscita, ma anche sul piano serie TV.

Quali sono, quindi, le migliori serie Netflix di luglio 2023? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di luglio 2023

Da una nuova tranche di episodi sullo “Strigo” Geralt a un anime che potrebbe accontentare gli appassionati del genere, ecco cosa vedere questa settimana sulla piattaforma streaming.

Il principe

Dal 4 luglio è disponibile una docuserie su Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia. In tre episodi, a partire dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo, lo spettatore potrà dare uno sguardo ravvicinato alla vita di Vittorio Emanuele, esplorando il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro.

Il mio matrimonio felice

Il 5 luglio debutta nel catalogo una serie d’animazione giapponese che racconta la storia di una giovane donna promessa in sposa a un comandante freddo e anaffettivo. Ma, come lascia intuire il titolo stesso, Il mio matrimonio felice trasforma questa prospettiva di vita tutt’altro che rosea in una relazione che offre a entrambi i coniugi la possibilità di trovare il vero amore. L’anime è tratto dall’omonimo manga di Rito Kohsaka.

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 2

Dal 6 luglio è disponibile la seconda stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, dove l’idealista e anticonformista Mickey Haller dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Ispirata ai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto capitolo della serie omonima.

Il colore delle magnolie 3

Il 20 luglio tornano le tre migliori amiche nate e cresciute a Serenity, una cittadina del sud degli USA dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. Nel corso della stagione le donne affrontano problemi e varie situazioni con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l’una della dell’altra.

The Witcher 3 (Volume 2)

Per la prima volta nella storia di The Witcher, la Stagione 3 è stata divisa in due parti. Dopo la prima carrellata di episodi dello scorso mese, il 27 luglio fa il suo esordio la seconda parte. La season 3 dello show fantasy di successo è tornata fortemente a raccontare la storia dei libri, con un villain che sarebbe preso direttamente dalle pagine dei romanzi (Ralf Blunden, o il Professore, come è meglio conosciuto).