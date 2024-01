Netflix, i migliori film originali usciti nel 2023

Il 2023 è da poco concluso e anche lo scorso anno non possiamo dire di aver avuto carenza di film su Netflix. La piattaforma streaming ne ha aggiunti al catalogo davvero tanti, alcuni migliori di altri. E alcuni dei più belli sono concentrati nel mese di dicembre, che ha chiuso il 2023 con il botto.

Quali sono, dunque, i migliori film Netflix usciti nel 2023? Di seguito potete trovare quelli che per noi meritano di essere visti più degli altri.

I migliori film Netflix del 2023

Da un profondo lungometraggio animato a una pellicola acclamata in anteprima al festival di Venezia, ecco i migliori film usciti nel 2023 sulla piattaforma streaming.

Reptile

Reptile è un’opera ambiziosa, non solo per il cast scritturato (Benicio Del Toro, Justin Timberlake, Alicia Silverstone, Eric Bogosian), ma anche per il tentativo di orchestrare uno psicological thriller con chiari riferimenti alla serialità televisiva di True Detective e a quella fincheriana di Mindhunter. La pellicola mescola mistero, suspense e indagini della polizia per risolvere il delitto di un’agente immobiliare, e tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

Leo

Leo è un lungometraggio animato che porta a galla diverse tematiche capaci di catturare non solo l’attenzione dei più piccoli ma anche del pubblico più maturo. La pellicola racconta di una vecchia e stanca lucertola desiderosa di trascorrere gli ultimi anni di vita scoprendo il mondo. Dopo decenni passati all’interno di una teca di vetro tra i banchi di una scuola, Leo si ritrova coinvolto direttamente nelle vite dei piccoli studenti prossimi alla conclusione del quinto anno di elementari, e inizia a elargire loro consigli.

Il mondo dietro di te

In questo thriller apocalittico, Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana, con loro i figli Archie e Rose. La vacanza viene subito sconvolta dall’arrivo di notte di due sconosciuti, G.H. (Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e chiedono di rifugiarsi nella casa, di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Maestro

Bradley Cooper ripercorre vita e opere di Leonard Bernstein in un biopic complesso e stratificato. Che in realtà è la struggente storia di un matrimonio a dir poco non convenzionale, in cui la coppia attraversa circa trent’anni di ménage faticosamente tenuto in piedi grazie soprattutto alla pazienza, alla comprensione, alla compassione, all’intelligenza della moglie Felicia, sempre consapevole dell’orientamento sessuale del marito e al contempo cosciente che quell’amore ha un senso.

Rebel Moon – Parte Uno: Figlia del fuoco

Primo capitolo della nuova epopea d’azione ambientata nella galassia ideata da Zack Snyder. La storia si può considerare un omaggio a Star Wars ma anche a Il Trono di Spade, e l’ideatore scommette tutto su un prodotto costruito con toni epici e che promette scontri e battaglie tra popoli e galassie lontane. Il film ci racconta le avventure di Kora, una donna chiamata a radunare un esercito di guerrieri provenienti da altri pianeti per combattere la minaccia di un esercito invasore guidato dal tiranno Balisarius. In questa prima parte, la ricerca e la costituzione del gruppo di guerrieri è intervallata dal racconto del passato della protagonista, che viene ricostruito a poco a poco incuriosendo lo spettatore.

