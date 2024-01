Netflix, le migliori nuove serie TV uscite nel 2023

Il 2023 è volto al termine, quindi è tempo di stabilire quali siano state le migliori nuove serie TV Netflix dell’anno. Tante novità per gli abbonati al servizio di streaming, davvero di ogni genere.

Ci teniamo a precisare che non è una classifica quella che troverete in questo articolo, ma semplicemente una raccolta delle migliori cinque nuove serie TV Netflix del 2023. Buona lettura.

Le migliori serie TV Netflix del 2023

Dalla trasposizione live-action del manga più venduto di sempre alla seconda serie animata di Zerocalcare. Ecco cosa non avreste dovuto perdere lo scorso anno su Netflix!

La caduta della casa degli Usher

Mike Flanagan, autore di film e serie horror di un certo spessore, ha reinterpretato l’opera di Edgar Allan Poe contestualizzandola nell’epoca odierna. L’ultima fatica del noto regista parla dei due membri a capo di questa famiglia, gli Usher, ovvero Roderick e sua sorella Madeleine. Piuttosto che una famiglia, la si potrebbe definire un’azienda: con la loro società farmaceutica, infatti, gli Usher hanno costruito un impero, e vivono nella ricchezza più totale, nello sfarzo e nell’agiatezza. Quando però tutti i membri della famiglia cominciano a morire, segreti sepolti nel passato vengono alla luce.

Tutta la luce che non vediamo

Fantastica miniserie a sfondo storico, che racconta in quattro episodi una storia di speranza e amore sullo sfondo del nazismo. Marie-Laure è una giovane ragazza francese cieca dalla nascita, figlia di uno studioso del Museo di Storia Naturale di Parigi. Werner è un giovane soldato tedesco, esporto radiofonista del Reich impiegato nella ricerca di messaggi criptati. Le loro strade si incrociano sul finire della Seconda guerra mondiale nella cittadella fortificata di Saint-Malo, in un destino che li aveva già accumunati sin da piccoli attraverso la passione per la radio.

One Piece

“All’arrembaggio!” cantava Cristina D’Avena quando una ventina d’anni fa uscì in Italia l’anime di One Piece. Nel 2023, Netflix ha tirato fuori dal cilindro la trasposizione live-action dell’acclamato manga di Eiichiro Oda, ed è stato un successone. Rufy, un giovane che desidera ardentemente diventare “il re dei pirati”, mette insieme una sgangherata ciurma e parte per i sette mari alla ricerca di un grandissimo tesoro, mentre la Marina e altri bucanieri con lo stesso obiettivo tentano di ostacolare il suo tragitto.

Questo mondo non mi renderà cattivo

Il fumettista romano Zerocalcare cerca di replicare il successo della sua prima serie Netflix con questa nuova perla. E ci riesce a pieni voti. Questo mondo non mi renderà cattivo è molto più politica rispetto al precedente lavoro, più impegnata, e quindi necessaria di digressioni e spiegazioni che contestualizzino la vicenda (35 migranti affidati ad una struttura di accoglienza a Rebibbia). Una serie d’animazione, ovviamente più per adulti, che con i suoi sei episodi – di mezz’ora ciascuno – può essere tranquillamente vista in un pomeriggio.

Berlino

Il capobanda dei rapinatori de La casa di carta è protagonista di questo spin-off a lui dedicato. Ambientata anni prima gli eventi raccontati nella serie madre, quando Berlino ancora non pianificava con il fratello il colpo alla zecca di Stato spagnola e non scendeva a compromessi con la sua malattia, trasporta lo spettatore in una Parigi lussuosa, dove il protagonista deve riuscire a trovare un equilibrio tra la sua rapina e la conquista di una donna che gli ha rubato il cuore.

