Prime Video, 5 film da non perdere ad aprile 2024

Ma quali sono i migliori film su Prime Video ad aprile 2024? Di seguito è possibile trovarne cinque che potreste tenere in considerazione.

I migliori film su Prime Video ad aprile 2024

Da una nuova rom-com adolescenziale a una commedia italiana con Lillo Petrolo, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon.

Música

Dal 4 aprile è disponibile la nuova commedia romantica scritta, diretta e interpretata da Rudy Mancuso che segue un aspirante creatore di musica affetto da sinestesia, il quale deve fare i conti con un futuro incerto, mentre affronta le pressioni dell’amore, della famiglia e della sua cultura brasiliana a Newark, nel New Jersey.

Come far innamorare Billy Walsh

A partire dal 5 aprile è disponibile la nuova teen rom-com Come far innamorare Billy Walsh. Il film ha come protagonisti Amelia e Archie, migliori amici sin dall’infanzia. Archie è sempre stato al fianco di Amelia come amico, nascondendo il suo amore per lei. Proprio quando trova il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia si innamora perdutamente di Billy Walsh, il nuovo studente arrivato dagli USA. A quel punto, Archie fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l’uno dall’altro, ma finisce per avvicinarli sempre di più e allo stesso tempo rischia di perdere la sua migliore amica.

Time Wars

Sempre il 5 aprile esce Time Wars, un film sci-fi russo dello scorso anno. La trama ruota intorno a una spedizione scientifica, guidata da un eccentrico inventore, che si ritrova catapultata in una zona misteriosa con forti anomalie elettromagnetiche, dove le leggi naturali e fisiche sono sovvertite, e in cui sono sepolti oscuri segreti del passato.

Risen

Il 12 aprile esce invece Risen, pellicola in cui, per via di un ordine governativo, una scienziata deve indagare sulla caduta di un meteorite che, rilasciando gas letali, ha sterminato una piccola comunità rurale. Fantascienza apocalittica con un discreto inizio e un epilogo almeno in parte inaspettato.

Gli addestratori

Dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, Pasquale, goffo ma appassionato addestratore di cani, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di se stesso). L’idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento. E tutto sembra filare per il verso giusto: dopo neanche un giorno, il corso, incredibilmente, è sold-out. Le cose andranno come Pasquale si aspetta? La nuova commedia italiana con Lillo e Geppi Cucciari è disponibile dal 25 aprile.

