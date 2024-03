Prime Video, 5 serie TV da non perdere ad aprile 2024

Non un grande mese sul fronte seriale per Prime Video, a eccezione di Fallout, una delle produzioni Amazon più attese dell’anno.

Ma quali sono le migliori serie TV su Prime Video ad aprile 2024? Eccone 5 da non perdere!

Le migliori serie TV su Prime Video ad aprile 2024

Dall’attesa serie tratta da un popolare videogioco alla nuova edizione di LOL, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma streaming.

LOL 4: Chi ride è fuori

Il mese inizia con il botto. Il 1 aprile torna infatti lo show più apprezzato della piattaforma Amazon, con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Con loro Loris “Lunanzio” Fabiani, il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, che per questa stagione vestirà i panni di vero e proprio coach.

Dragon Ball Z (Stagione 5)

Dopo la fine dello scontro con Cell ci sono infatti ben due saghe, di cui una originale e una considerata filler. Il primo arco narrativo che arriva ad aprile è la Saga del Torneo delle Quattro Galassie. Si tratta di una mini-saga in cinque episodi che presentano il personaggio di Paikuhan e che avviene nel periodo in cui Goku si trova nell’Aldilà. In seguito, si passa alla Saga della High School, in cui conosciamo i piccoli Goten e Trunks e in cui Gohan diventa il supereroe Great Saiyaman. Questi due archi narrativi di Dragon Ball Z, corrispondenti agli episodi dal 195 al 199, e dal 200 al 204, arrivano sul servizio streaming dal 9 aprile 2024.

Fallout

La serie di punta di questo mese, nonché una delle più attese dell’anno su Prime Video, è pronta a debuttare il 12 aprile. Basata sulla serie di videogiochi Fallout, è ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, quando gli abitanti dei rifugi antiatomici sono costretti a tornare nel paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle. Scopriranno un universo complesso, allegramente bizzarro e violento.

Going Home with Tyler Cameron

Esce il 18 aprile Going Home with Tyler Cameron, reality che vede appunto protagonista Tyler Cameron mente insegue il suo sogno di avviare una propria impresa di costruzioni e ristrutturazioni domestiche. Dopo l’improvvisa perdita della madre, Tyler è tornato nella sua città natale, Jupiter, in Florida, per riunirsi alla sua famiglia e raggiungere finalmente l’obiettivo di lanciare la sua impresa, Image One.

Them: The Scare

E ancora, le sorprese non finiscono perché il 25 aprile fa il suo esordio la seconda stagione della serie antologica Them. I nuovi episodi sono incentrati sul detective della omicidi di Los Angeles Dawn Reeve, a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre affidataria. In un periodo tumultuoso per Los Angeles, con una città nel caos, Dawn è determinata a fermare l’assassino. Ma mentre si avvicina alla verità, qualcosa di inquietante e maligno attanaglia lei e la sua famiglia…

