Netflix, 5 film da non perdere ad aprile 2024

Non soltanto accattivanti serie TV, aprile 2024 è davvero ricco di ottimi film su Netflix. Alcuni dei quali molto attesi da pubblico e critica.

Quali sono, dunque, i migliori film Netflix di aprile 2024? Di seguito è possibile trovarne cinque che dovreste proprio guardare.

I migliori film Netflix di aprile 2024

Dalla seconda parte del kolossal di Zack Snyder al film in CGI di Picchiarello, ecco cosa vedere questo mese sul servizio di streaming.

Fabbricante di lacrime

Il 4 aprile fa il suo esordio Fabbricante di lacrime, tratto dal libro-bestseller di Erin Doom. La storia ruota attorno alla giovane Nica, cresciuta nell’orfanotrofio di Grave, dove si tramandano diverse leggende, tra cui quella di un misterioso artigiano che ha forgiato tutte le paure del mondo, chiamato appunto il Fabbricante di lacrime. Quando il suo sogno di essere adottata finalmente si avvera grazie ai coniugi Milligan, nella nuova casa trova anche un ragazzo inquieto e misterioso di nome Rigel, con cui condivide un passato doloroso: spetterà al loro rapporto contrastato e alle loro emozioni estreme trovare un modo per sopravvivere alla convivenza, ma anche alle insidie del Fabbricante di lacrime.

La ragazza delle renne

Nel tentativo di espandere la propria libreria di contenuti europei, Netflix distribuisce il 12 aprile il film La ragazza della neve, adattamento del romanzo Stolen di Ann-Helén Laestadius. Il film approfondisce la cultura degli indigeni Sámi (comunità che proviene dalla Lapponia) attraverso la storia di una giovane donna che combatte per difendere la sua eredità indigena in una società in cui la xenofobia è in aumento.

Picchiarello al campo estivo

Lo stesso giorno, il 12 aprile, fa il suo esordio anche Picchiarello al campo estivo, lungometraggio dedicato al popolare personaggio creato da Walter Lantz e Ben Hardaway. Il film racconta quello che accade a Picchiarello dopo che viene mandato via dalla foresta e trova rifugio a Camp Woo Hoo, luogo che pensa possa diventare per sempre la sua casa. La situazione prenderà però una svolta inaspettata quando un ispettore minaccia di chiudere il campeggio.

Rebel Moon: – parte 2: la sfregiatrice

Arriva il 19 aprile la seconda parte dell’epopea sci-fi Rebel Moon, che conclude la storia iniziata con la prima parte (uscita lo scorso dicembre). Gli spettatori possono dunque assistere al seguito della saga epica capitanata da Kora e dai guerrieri sopravvissuti. Si prepareranno al sacrificio estremo affiancando nella battaglia il coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e che adesso è diventato la patria di chi ha perduto la lotta contro il Mondo Madre.

City Hunter

Infine, il 25 aprile è il turno del live-action di City Hunter, tratto dall’omonimo manga di successo degli anni ’80. La storia è quella di Ryo Saeba, uno sweeper che soddisfa tutte le esigenze dei suoi clienti. È disposto a fare qualsiasi cosa, dalla guardia del corpo all’omicidio su commissione, ma accetta il lavoro solo se è coinvolta una bella donna o se la sincerità del cliente gli fa tremare il cuore. Insieme alla sua partner Kaori Makimura, sorella minore del suo defunto migliore amico, Ryo combatte il male che infesta le ombre di Tokyo.

A proposito della piattaforma streaming, avete recuperato i film Netflix di marzo 2024?