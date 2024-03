Netflix, 5 film da non perdere a marzo 2024

Se pensate che marzo 2024 sia un mese soltanto ricco di serie TV su Netflix, vi sbagliate di grosso. Sono infatti in uscita alcuni film molto attesi, per cui occhio al calendario!

Quali sono, dunque, i migliori film Netflix di marzo 2024? Di seguito è possibile trovarne cinque che non dovresti perdervi.

I migliori film Netflix di marzo 2024

Da uno sci-fi drama con Adam Sandler a una pellicola tra fantasy e action con protagonista Millie Bobby Brown, ecco cosa vedere sul servizio di streaming questo mese.

Spaceman

Ci pensa l’atteso Spaceman ad aprire le danze il 1 marzo. Un dramma fantascientifico con un attore che siamo soliti vedere in commedie e il cui homour è apprezzato da tantissime persone: Adam Sandler. Lo abbiamo visto recitare anche in pellicole fuori dal suo genere e se l’è cavata egregiamente; adesso lo troviamo nell’ultimo lavoro dal regista di Chernobyl. La storia è quella dell’astronauta Jakub, che, dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi.

Damsel

L’8 marzo è il momento di un altro film molto atteso, con protagonista la Undici di Stranger Things. In questo action fantasy, Millie Bobby Brown interpreta una carismatica principessa guerriera che viene offerta in sacrificio dalla famiglia reale per ripagare un vecchio debito. Si ritrova così faccia a faccia con un grande drago, contro il quale dovrà combattere sfruttando tutto il suo ingegno e la sua forza per poter sopravvivere.

Irish Wish

Il 15 marzo torna Lindsay Lohan in una nuova commedia, dopo essere stata protagonista di un film Netflix del 2022 – il natalizio Falling for Christmas. La trama ruota intorno a una ragazza di nome Maddie (appunto interpretata dalla Lohan) che mette da parte i propri sentimenti per essere una damigella d’onore al matrimonio – in Irlanda – della sua migliore amica, fidanzata con l’amore della sua vita. Fino a quando, il desiderio spontaneo di un vero amore le permette di svegliarsi ed essere la futura sposa.

Shirley

Il 22 marzo arriva nel catalogo Shirley, un ritratto intimo della rivoluzionaria icona politica Shirley Chisholm, prima deputata nera e prima donna nera candidata alla presidenza degli Stati Uniti, che prende in esame anche il prezzo che ha dovuto pagare. Questo film racconta le vicende della dirompente e storica campagna presidenziale di Shirley Chisholm tramite conversazioni esaurienti ed esclusive con la famiglia, gli amici e chi la conosceva meglio.

The Beautiful Game

Infine, il 29 marzo esce The Beautiful Game, film prodotto da Colin Farrell e con protagonista Bill Nighy. Al centro della trama ci sarà Mal, manager di un team britannico che partecipa alla Homeless World Cup, torneo di calcio con protagonisti atleti di varie parti del mondo che non sono ancora stati ingaggiati da una squadra. Concentrato sui propri obiettivi, Mal porta i suoi giocatori a Roma nella speranza di vincere il torneo. All’ultimo minuto l’uomo decide di coinvolgere il talentuoso Vinny, che potrebbe aiutarli a vincere, ma solo se si lascerà alle spalle il suo passato e diventerà parte del team.

