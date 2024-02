Netflix, 5 film da non perdere a febbraio 2024

Oltre a ottime serie TV, Netflix aggiunge al proprio parco titoli una buona dose di film originali questo mese. Quali sono, dunque, i migliori film Netflix di febbraio 2024?

Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

I migliori film Netflix di febbraio 2024

Da un lungometraggio animato incentrato sulle paure più recondite a un documentario su una delle menti più brillanti di sempre, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

Orion e il Buio

Si parte il 2 febbraio con il lungometraggio animato Orion e il Buio, basato sul libro omonimo di Emma Yarlett. Si tratta del secondo film prodotto da DreamWorks Animation esclusivamente per Netflix, dopo Trollhunters: Rise of the Titans. La trama ruota attorno a Orion, un bambino che ha paura di tutto, o quasi, in particolar modo del buio. Di notte, preferisce addormentarsi con la luce accesa per placare i suoi timori. Essendo un ragazzino fortemente intimorito da qualsiasi cosa, Orion verrà sorpreso da un’avventura che nell’arco di una notte cambierà per sempre il suo modo di vedere le cose. Seguirà così Buio e i suoi amici spiriti per una notte cercando di superare le sue più radicate paure.

Players

Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr. e l’ex interprete di Lucifer, Tom Ellis, si ritrovano insieme in una romantica commedia disponibile dal 14 febbraio. Players segue le vicende di Mack, una giornalista sportiva che, insieme al suo migliore amico Adam, ha sempre ideato alcuni giochi di successo. Ma quando la donna perderà la testa per uno dei suoi bersagli, tutto cambierà molto velocemente. Il film ideale, insomma, da vedere in occasione di San Valentino con la propria dolce metà.

Einstein e la bomba

Dal 19 febbraio un documentario che potrebbe appassionare non soltanto chi ama la storia, ma anche chi è curioso di scoprire una delle menti più geniali di sempre, Albert Einstein. Combinando documenti d’archivio e dramma, il film esplorerà i punti chiave della vita del fisico di origine tedesca e il modo in cui il suo lavoro ha cambiato il corso della storia. Il documentario arriva poco dopo che Einstein è apparso in Oppenheimer di Christopher Nolan, interpretato da Tom Conti, con il film che descrive la creazione della bomba atomica portata avanti dal collaboratore di Einstein, J. Robert Oppenheimer.

Dalla mia finestra – Guardando te

Il 23 febbraio è il turno del sequel del film romantico del 2022, Dalla mia finestra. Nella nuova pellicola, Ares e Raquel hanno preso strade diverse, ma, quando si incontrano di nuovo in inverno a Barcellona, scoprono che l’amore e il desiderio che provano l’uno per l’altra sono innegabili. Riusciranno a trovare un modo per tornare insieme?

Mea Culpa

Infine, il 24 febbraio è il turno Mea Culpa. Quando l’avvocata di difesa Mea Harper si occupa del caso di omicidio dell’artista Zyair Malloy, la verità non è ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l’innocenza o la colpevolezza del suo scaltro ma seducente cliente, si scopre che tutti sono responsabili di qualcosa. La pellicola esplora ciò che accade quando le fiamme del desiderio prendono piede e la situazione si fa bollente… e pericolosa.

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata ai migliori film Netflix del 2023?