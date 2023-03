Netflix, 5 serie TV da non perdere a marzo 2023

Dopo un mese di febbraio niente male, Netflix dà il via a un marzo 2023 altrettanto buono, soprattutto sul fronte serie tv.

In questo articolo abbiamo quindi scelto le migliori 5 serie tv Netflix di marzo 2023, per facilitare la selezione al abbonati.

Netflix: le migliori serie tv di marzo 2023

Dagli ultimi episodi dello show incentrato sullo stalker assassino alla seconda parte di una serie fantasy molto apprezzata dal pubblico, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming questo mese!

Incastrati 2

Il mese si apre con la seconda stagione di Incastrati, il 2 marzo. Tornano quindi Ficarra e Picone a vestire i panni dei protagonisti, nella serie da loro scritta e diretta. L’esilarante duo di comici palermitani si ritrova sempre più coinvolto negli sviluppi del delitto di Gambino, mentre la polizia continua le indagini nella speranza di trovare presto l’assassino.

You 4 (Parte 2)

A partire dal 9 marzo sono disponibili le ultime puntate di una serie che ha tenuto con il fiato sospeso molti spettatori: You. Dopo la prima tranches di episodi, distribuita il mese scorso, lo show thriller torna con la sua seconda parte per raccontare l’epilogo della storia, visto che si tratta del capitolo conclusivo. I fan della serie sono curiosi di scoprire cosa ne sarà di Joe, l’affascinante ma pericolosissimo stalker protagonista.

Tenebre e ossa 2

Il 16 marzo è il turno di quella che è la serie più attesa di marzo 2023. Tenebre e ossa torna con la seconda stagione, ripartendo da Alina e Mal che puntano a trovare nuovi alleati per riuscire poi un giorno a portare a termine la missione di distruggere la Faglia. Nei nuovi episodi ci attendono ancora intrighi politici, sanguinose battaglie, luoghi inediti da esplorare, nuovi incontri da fare e un segreto di famiglia che sconvolgerà ogni aspettativa.

Wellmania

Il mese si chiude con due serie nuove: la prima di queste è un dramma TV previsto per il 29 marzo, Wellmania. Inizialmente, la sua data d’uscita avrebbe dovuto essere a gennaio 2023, ma alla fine il gigante dello streaming a cambiato piani e ha fissato la sua uscita per la fine di marzo. La serie segue le vicende di Liv, che è costretta a rivedere il suo atteggiamento “vivi al massimo, muori giovane” quando le si para davanti un problema di salute. Liv si lancia così in un percorso estremo di benessere per guarire velocemente e reclamare la sua vecchia vita.

Unstable

L’altra nuova serie che chiude il mese è Unstable, in uscita il 30 marzo. La trama si incentra su Ellis Dragon, un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Tuttavia, Ellis è in caduta libera dal punto di vista emotivo e spetterà al figlio Jackson salvare il padre e la società. Riuscirà a ricostruire il loro difficile rapporto durante questa impresa?

