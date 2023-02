Netflix, le 5 migliori serie TV di febbraio 2023

Dopo un’gennaio niente affatto male, Netflix si prepara ad accogliere un febbraio 2023 altrettanto buono sul fronte seriale.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di febbraio 2023? Ne abbiamo scelte 5 che non dovreste lasciarvi scappare!

Le serie TV Netflix da non perdere a febbraio 2022

Dallo spin-off di On My Block alla quarta stagione dedicata all’affascinante stalker Joe, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma.

Freeridge

Ad aprire le danze ci pensa Freeridge il 2 febbraio. Lo spin-off di On My Block è composto da otto episodi e si incentra sulle sorelle rivali Gloria e Ines, e sulle loro amiche Demi e Cameron, che hanno scatenato una maledizione che ha portato la sfortuna nella loro vita. Lo show avrà una trama completamente diversa da On My Block. Per quanto fosse realistico lo show originale, lo spin-off sembra essere orientato più sul lato soprannaturale.

You 4 (Parte 1)

La quarta e ultima stagione di You sarà divisa in due tranches di 4 episodi, la prima delle quali è disponibile dal 9 febbraio. Penn Badgley veste nuovamente i panni dello stalker assassino Joen Goldberg, ma, dato che le prime tre stagioni sono state adattate da una serie di romanzi di Caroline Kepnes che non ha un quarto libro, non è chiara la piega che prenderà la trama. È possibile che il protagonista si ritroverà ancora una volta a socializzare con nuove persone mentre dà la caccia a Marienne, che crede sia fuggita a Parigi.

Mio papà a caccia di alieni

Sempre il 9 febbraio debutta una serie animata incentrata su due ragazzi che scoprono che il loro papà, apparentemente normale, è in realtà un cacciatore di taglie intergalattico. Tra combattimenti a suon di laser e pericolosi alieni, il tempo trascorso insieme rafforzerà il loro legame familiare. Uno show adatto per grandi e piccoli, a patto che si apprezzi la fantascienza. Gli episodi sono in totale 20 e sono costati creati da Everett Downing Jr. (ex Pixar) e Patrick Harpin (L’era glaciale 4).

Red Rose

Il 15 febbraio è il momento di una nuova serie TV di genere horror nata dai produttori di Sex Education. Ambientata a Bolton, nel nord-ovest inglese, Red Rose racconta la storia di un gruppo di adolescenti in vacanza che viene a conoscenza di una app per smartphone – Red Rose appunto – estremamente pericolosa: una delle ragazze, dopo averla scaricata, inizia a creare delle sfide mortali da affrontare con i suoi amici, mentre un’entità malvagia prende possesso della loro realtà.

Aggretsuko 5

Aggretsuko torna sulla piattaforma per la quinta e ultima stagione il 16 febbraio. Gli spettatori hanno così la possibilità di scoprire nel nuovo capitolo ciò che accade tra Retsuko e Haida, dopo quattro stagioni di episodi scoppiettanti. I fan hanno visto la protagonista affrontare la routine quotidiana sfogandosi con il karaoke, hobby molto comune tra le persone che, nel fine settimana, hanno bisogno di smaltire lo stress del lavoro.

