Netflix, le migliori serie TV di gennaio 2023

Il 2022 di Netflix è finito decisamente bene, e gennaio 2023 sembra non abbassare certo il livello della qualità, perlomeno per quanto riguarda le serie TV in arrivo. Sono infatti previste diverse novità interessanti per gli abbonati.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di gennaio 2023? Ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

5 serie TV Netflix da non perdere a gennaio 2023

Dallo show tratto dal libro di Elena Ferrante a un anime che accontenterà gli appassionati di produzioni made in Japan, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming questo mese.

Caleidoscopio

Già il 1 gennaio viene aggiunto al catalogo un contenuto interessante: si tratta di Caleidoscopio, un progetto alquanto rivoluzionario perché non è lineare. In pratica, è lo spettatore a scegliere l’ordine degli episodi, influenzando di conseguenza il punto di vista sulla storia, sui personaggi e sugli interrogativi legati alla rapina (che sta alla base della trama). In questo modo, chi guarda la serie ha la possibilità di costruire la “sua storia” a seconda dell’ordine scelto. Caleidoscopio è ispirato alla storia realmente accaduta dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi da Manhattan durante l’uragano Sandy.

La vita bugiarda degli adulti

Il 4 gennaio giunge sul piccolo schermo una storia forte e potente che ci porta nella Napoli degli anni ’90. La protagonista di questo show, composto da sei episodi, è Giovanna, una ragazza che si trova ad affrontare il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza confrontandosi con le prime scoperte ma, soprattutto, con una situazione familiare segnata da lotte intestine tra i genitori e dall’incontro con la zia Vittoria.

Vikings: Valhalla 2

La seconda stagione dello spin-off di Vikings debutta il 12 gennaio e vedrà il ritorno dei suoi barbari protagonisti dopo la caduta di Kattegat, tragico evento che ha cambiato per sempre il corso della loro vita. Trovandosi in Scandinavia, da fuggitivi, vivranno quindi nuove avventure e viaggi epici pieni di sfide, ma anche di soddisfazioni.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

Arriva il 19 gennaio Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, anime che, come lascia intuire il titolo stesso, è basato sulle varie storie dell’artista di manga horror Junji Ito. La produzione include 20 storie “animate per la prima volta”, tratte dai fumetti Tomie, Sōichi, The Hanging Balloons, Ice Cream Bus, Bohyō no Machi (Gravetown), Zōsho Genei (Library of Illusions) e Kubi no Nai Chōkoku (Headless Statue). Non ci sarà quindi, per moltissime di esse, un filo conduttore, ma tutte avranno come obiettivo quello di spaventare lo spettatore attraverso racconti inquietanti e macabri.

Lockwood & Co.

Infine, il 27 gennaio chiude il mese Lockwood & Co., nuova attesa serie fantasy di Netflix. La storia è incentrata su Lucy Carlyle, che dà la caccia ai fantasmi insieme ai suoi giovani colleghi nell’eponima agenzia Lockwood & Co.: la storia si svolge infatti in una sorta di realtà alternativa dove gli spettri infestano l’Inghilterra, e il compito di affrontarli tocca a dei coraggiosi ragazzini armati di spade d’argento, bombe di sale, limatura di ferro e Fuoco Greco.

