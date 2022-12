Netflix, le migliori nuove serie TV del 2022

Il 2022 è stato un anno ricco di serie TV per Netflix, tra grandi ritorni e show nuovi di zecca. È tempo dunque di tirare le somme e capire quali siano stati i migliori.

Abbiamo dunque cercato di stabilire in questo articolo le migliori nuove serie TV Netflix del 2022, scegliendone cinque che rispetto alle altre hanno avuto una marcia in più.

Le 5 serie TV Netflix più belle del 2022

Dallo show dedicato a Mercoledì Addams a un drama coreano che ha per protagonisti dei coraggiosi liceali, ecco le migliori serie dell’anno prodotte dal gigante dello streaming.

Mercoledì

Grazie all’inconfondibile stile di Tim Burton, tetro e macabro, lo show dedicato a Mercoledì Addams ha saputo facilmente conquistare gli spettatori. Si tratta di una sorta di serie sequel rispetto alle precedenti iterazioni della saga ed è composta da otto episodi di genere mystery, contraddistinti da elementi paranormali e investigativi. La storia racconta gli anni di Mercoledì da studentessa presso la peculiare Nevermore Academy: l’adolescente, oltre a dover padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, si trova a contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale.

Inventing Anna

Anna Sorokin, in arte Anna Delvey, è al centro di questa fantastica serie Netflix. Spacciandosi per la rampolla di una ricca famiglia, Anna si era intrufolata nei giri che contano di Manhattan, finendo per vivere “a scrocco” nei più lussuosi hotel e per viaggiare a bordo di yatch e aerei privati. Interpretata da un’ottima Julia Garner, Inventing Anna è quindi la storia della “reginetta della truffa”, nata in Russia e poi cresciuta in Germania, la quale è riuscita a ingannare le personalità più ricche e influenti di New York.

Cabinet of Curiosities

Antologia di racconti horror accuratamente selezionati da Guillermo del Toro: Cabinet of Curiosities è un prodotto estremamente affascinante e ben confezionato, capace di garantire una molteplicità di sguardi su temi ben radicati nel nostro immaginario. Una raccolta, tra regia e fotografia, davvero mirabile per otto storie in fin dei conti nemmeno troppo spaventose. Il che non è necessariamente un difetto per il pubblico mainstream. Ogni episodio è un racconto horror a se stante, che può essere percepito come una specie di mini film.

Clark

Clark Olofsson è stato uno dei più noti criminali della Svezia negli Anni ’70 e ’80, il personaggio perfetto per una serie TV, anche perché dalle sue “gesta” nasce la definizione di “sindrome di Stoccolma”. La vittima che si infatua del carnefice. Nei sei episodi su Netflix si costruisce progressivamente il personaggio di Clark, interpretato magnificamente da Bill Skarsgård: con continui flashback in bianco e nero vengono mostrate porzioni della sua infelice infanzia, nei momenti a colori, invece, si raccontano i furti, piccoli e grandi, da lui compiuti fin dall’adolescenza, i suoi traffici di droga, le fughe e il carcere.

Non siamo più vivi

Ultima della lista, ma non per qualità, è la serie coreana Non siamo più vivi, che abbraccia la struttura dei fumetti shonen, uno tra i generi più conosciuti ed apprezzati in Asia. La trama decolla quando un’epidemia zombie scoppia all’interno di una scuola superiore, dove un gruppo di studenti cerca di sopravvivere con ogni mezzo. Uno show, questo coreano, che miscela sapientemente horror, humor e drammi sentimentali e familiari. Non mancano colpi di scena, e la struttura narrativa rende la serie godibile e scorrevole, sfociando in un prodotto coming of age che risulta assolutamente gradevole anche per i più grandi.

La scelta delle migliori 5 serie è stata davvero difficile. Ci siamo trovati a escludere produzioni altrettanto valide tra cui The Sandman o Dahmer, ma quelle citate ci hanno convinto maggiormente.

E le vostre serie Netflix preferite di quest’anno quali sono state?