Netflix, film e serie TV in uscita tra il 22 e il 28 luglio 2024

L’ultima settimana di luglio 2024 porta con sé una serie Netflix molto particolare, che potrebbe incuriosire gli appassionati di letteratura italiana.

Intitolata The Decameron, si basa sull’opera più celebre di Giovanni Boccaccio, Il Decamerone. Una reinterpretazione piuttosto bizzarra, che segue alcuni nobili nell’anno 1348 mentre la peste nera dilagava a Firenze. Insieme con i loro servi sono invitati ad attendere la fine della pandemia in una grande villa nella campagna italiana. Il soggiorno si presenta come una “sontuosa vacanza” ma, mentre le regole sociali saltano, quello che inizia come un passatempo erotico imbevuto di vino sulle colline toscane precipita in una lotta a tutto campo per la sopravvivenza.

Tra i titoli Netflix di luglio 2024 più attesi di questa settimana c’è Elite, serie televisiva spagnola di genere drammatico-thriller che torna con la sua ottava stagione. La storia si svolge a Las Encinas, un’esclusiva scuola privata frequentata dai figli dell’йlite spagnola. La trama principale ruota attorno al conflitto tra tre studenti di classe operaia. Ammessi alla scuola grazie a una borsa di studio. si scontrano coi loro ricchi compagni di classe. Le tensioni tra i diversi gruppi sociali culminano in un omicidio, che diventa il filo conduttore della serie.

Netflix: tutte le novità tra il 22 e il 28 luglio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Decameron (stagione 1) – 25 luglio

Kleo (stagione 2) – 25 luglio

Elite (stagione 8) – 26 luglio

