Netflix, 5 serie TV da non perdere a luglio 2024

Dopo un mese di giugno particolarmente interessante, anche luglio 2024 promette sorprese su Netflix. Soprattutto in ambito seriale.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix in uscita a luglio 2024? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che meritano sicuramente una possibilità.

Le migliori serie TV Netflix di luglio 2024

Dalla serie ispirata a un capolavoro della letteratura classica italiana a un cartone animato per adulti, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

The Man with 1000 Kids

Alcune famiglie scoprono che l’uomo carismatico a cui si erano affidate ha donato lo sperma per concepire centinaia o forse migliaia di altri bambini in tutto il mondo. Dagli ideatori di “Lover, Stalker, Killer”, The Man with 1000 Kids racconta l’avvincente storia dell’affascinante truffatore olandese Jonathan Meijer, accusato di aver viaggiato in tutto il mondo ingannando future madri per convincerle a partorire i suoi figli su vasta scala. Questa docuserie in 3 episodi è disponibile dal 3 luglio.

Exploding Kittens

Il 12 luglio è il momento di una serie animata per adulti tratta da un esilarante gioco da tavolo, Exploding Kittens. La Terra è al collasso, quindi Dio viene licenziato e inviato sul nostro pianeta per riconnettersi con l’umanità. C’è un però: è intrappolato nel corpo di un gatto domestico paffuto. Nell’ambito della riabilitazione, Godcat va a vivere con una famiglia disfunzionale e cerca di risolvere i loro problemi, ma finisce per passare molto tempo a inseguire puntatori laser. E per finire, il vicino di casa di Godcat, che è anche lui un gatto, si rivela nientemeno che la sua nemesi, l’Anticristo. Il risultato è la lotta finale tra il bene e il male… tranne che, Godcat (Tom Ellis) è distratto da un piccione che ha visto nel cortile e Devilcat (Sasheer Zamata) è impegnato a sonnecchiare sul laptop di qualcuno.

Cobra Kai 6 (Parte 1)

L’ultima stagione di Cobra Kai è divisa in tre parti, la prima delle quali è in dirittura d’arrivo su Netflix il 18 luglio. I nuovi episodi hanno un compito piuttosto difficile da portare a termine, perché effettivamente la serie ha molte linee di trama da chiudere. Johnny e Carmen aspettano un bambino, Robby cerca ancora di aiutare Kenny e Miyagi-Do e Zanna d’Aquila partecipano al più grande torneo di karate del mondo.

Sweet Home 3

Continua il 19 luglio la serie coreana tratta dei fumetti, dove l’umanità è sull’orlo del collasso a causa di una malattia che si sta diffondendo su larga scala e che trasforma le persone in mostri. I pochi sopravvissuti devono far fronte alla minaccia e cercare di trovare una cura mentre il pericolo dilaga.

The Decameron

Arriva il 25 luglio la serie che prende spunto da uno dei capolavori della letteratura italiana, The Decameron. Si tratta di un dramedy storico in stile soap che cerca di esaminare i temi della divisione in classi, della lotta per il potere e della sopravvivenza in tempo di pandemia, con personaggi allo stesso tempo ridicoli e sfortunati. Siamo nella Firenze del 1348 tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili con servitù al seguito accettano un invito a rifugiarsi nel lusso di una maestosa villa nella campagna toscana e attendere la fine della pestilenza. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, quello che è iniziato come un gioco scatenato di sesso e alcol si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

