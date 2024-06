Netflix, 5 serie TV da non perdere a giugno 2024

Dopo un maggio 2024 appagante, Netflix si prepara a distribuire i nuovi contenuti di giugno 2024. Un mese che promette interessanti novità, soprattutto sul piano seriale.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix di giugno 2024? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di giugno 2024

Dall’epilogo di uno show di successo tratto da un fumetto alla seconda parte di Bridgerton 3, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Sweet Tooth 3

Il 6 giugno fa il suo esordio la stagione finale di Sweet Tooth, dramma fantasy tratto dal fumetto omonimo. Nei nuovi episodi, dopo aver sconfitto il Generale Abbot nella battaglia di Pubba’s Cabin, Gus, Jepperd, Becky e Wendy si imbarcano in un viaggio in Alaska alla ricerca della madre di Gus, Birdie, la quale sta lavorando per scoprire gli oscuri origini del letale Sick.

Hierarchy

Dal 7 giugno è disponibile Hierarchy, serie che mescola due generi che piacciono agli abbonati: il teen drama e il k-drama. La Jooshin High School è controllata da una manciata di studenti ricchi, solo lo 0,01 % del plesso scolastico, ma una misteriosa studentessa, molto riservata, sconquassa questo mondo apparentemente inconquistabile. È già stata definita “l’Élite coreana”.

Bridgerton 3 (Parte 2)

Dopo la prima tranches di episodi distribuita a maggio, il 13 giugno approda nuovamente sulla piattaforma Bridgerton, con la Parte 2. Torna quindi Lady Whistledown, tornano gli intrighi dell’altra società, tornano i balli e gli abiti sfarzosi e torna l’amore (e il sesso).

Rising Impact

Il 22 giugno è il momento di una serie anime originale incentrata sul golf. Intitolata Rising Impact, racconta la storia di Gawain, un bambino che ha un’incredibile passione per il baseball e per il vedere volare via la palla una volta colpita. Un giorno, incontra una turista che gli fa conoscere uno sport in cui si fa volare la palla lontanissimo: il golf! Dopo una sola prova, Gawain si innamora subito dello sport, e dopo il consenso di suo nonno, parte per Tokyo con la sua misteriosa mentore per imparare tutto ciò che c’è da sapere su come diventare un buon golfista.

Supacell

Non è ancora stato confermato il giorno esatto dell’uscita di questa serie, ma dovrebbe essere il 27 giugno. Intitolata Supacell, si incentra su un gruppo di cinque persone comuni che inaspettatamente sviluppano dei superpoteri. Hanno poco in comune, tranne una cosa: sono tutti neri del sud di Londra. Spetta a un uomo, Michael Lasaki, riunirli per salvare la donna che ama”.

A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato le migliori serie TV Netflix di maggio 2024?