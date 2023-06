Netflix, 5 film da non perdere a giugno 2023

Oltre a serie TV di successo, il giugno 2023 di Netflix è ricco anche dal punto di vista dei film. Soprattutto perché è previsto il ritorno di pellicole che hanno già avuto un gran successo sulla piattaforma con il primo capitolo.

Vi chiedete di cosa stiamo parlando? Bando alle ciance, ecco dunque raccolti in questo articolo i 5 migliori film Netflix di giugno 2023. Buona lettura!

I migliori film Netflix di giugno 2023

Dal sequel della pellicola action con Chris Hemsworth a quello del film per adolescenti carico di passione, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

A Beautiful Life

Il 1 giugno debutta A Beautiful Life. Il film racconta la storia di un pescatore dalla voce straordinaria che ha l’occasione della vita quando viene scoperto da Suzanne, un’impresaria musicale delle star. La donna lo affiderà quindi a sua figlia Lilly, produttrice musicale con cui non ha tuttavia un gran rapporto. Durante il percorso verso la fama, il protagonista affronterà difficoltà del passato che minacciano il suo successo e il nascente sentimento nei confronti di Lilly.

You Do You

Il 9 giugno tocca a Marve, protagonista di You Do You, entrare in scena: dopo avere scelto una vita da bohémien, la giovane si ritrova ad affrontare una serie di difficoltà, come la minaccia di uno sfratto. Decisa a iniziare un nuovo lavoro, Marve finisce presto coinvolta in un piccante intrigo con il suo capo.

Extraction 2

Extraction 2 (aka Tyler Rake 2), thriller d’azione con Chris Hemsworth che torna nei panni del mercenario australiano esperto in estrazioni, debutta il 16 giugno. Dopo gli eventi raccontati nel primo film, il protagonista si rimette a lavorare come mercenario esperto di operazioni speciali. Intraprenderà così una nuova e pericolosa missione: far evadere dal carcere i maltrattati familiari di uno spietato gangster georgiano. Il primo capitolo è basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks e vanta la sceneggiatura dei fratelli Russo, autori di Endgame.

Dalla mia finestra: al di là del mare

Il 23 giugno debutta sulla piattaforma streaming il seguito di Dalla mia finestra, commedia adolescenziale che lo scorso anno ha riscosso un ottimo successo sulla piattaforma streaming. Il nuovo film spagnolo continua quindi a raccontare la storia già iniziata con il capitolo precedente, che ruota intorno all’acceso sentimento che nasce tra Raquel e il suo misterioso vicino di casa Ares, da lei osservato sempre da lontano finché non riesce a parlargli.

Nimona

Infine, il 30 giugno debutta il film d’animazione tratto dall’omonima graphic novel di ND Stevenson, Nimona. Il progetto ebbe inizio nel lontano 2015, poi rimase nel limbo per anni. Racconta la storia di un cavaliere di un futuristico mondo medievale, che, incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, deve affidarsi all’unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza, Nimona: un’adolescente dispettosa amante del caos, nonché una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero è stato addestrato a distruggere.

