Netflix, film e serie TV tra il 24 e il 30 aprile 2023

L’ultima settimana del mese, quella che va dal 24 al 30 aprile 2023, sarà molto lieta per gli abbonati Netflix. Sì, perché è prevista l’uscita di nuovi episodi di una serie molto apprezzata dagli spettatori.

Stiamo parlando di Sweet Tooth 2, seguito dello show basato sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire che si prefigge l’obiettivo di stupire ancora il pubblico raccontando il prosieguo della storia iniziata nel 2021. Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie post apocalittica in cui una pandemia ha portato alla nascita di bambini ibridi, in parte umani e in parte animali. Protagonista della storia è proprio uno di loro, Gus, un ragazzino con le corna da cervo. Dopo aver vissuto per molti anni nascosto nella foresta, intraprenderà un viaggio con un umano errante di nome Jepperd nella speranza di ritrovare sua madre. Una produzione che colpisce per il suo mix riuscito del genere drammatico e fantasy.

Per quanto riguarda il lato cinema, l’ultima settimana di aprile porta sulla piattaforma il film Guida turistica per innamorarsi, una commedia romantica incentrata su una dirigente del settore turistico che accetta l’incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam al fine di scoprire l’industria del turismo locale. Quando, tuttavia, deciderà di modificare l’itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita, il percorso prenderà una piega tanto avventurosa quanto romantica.

Infine, il film mediorientale The Matchmaker, incentrato sulla storia di un impiegato che, infatuatosi di una bellissima stagista, la segue in un resort nel deserto invaso da stravaganti forze.

Netflix: tutte le novità tra il 24 e il 30 aprile 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Sweet Tooth (stagione 2) – 27 aprile

Film originali

Guida turistica per innamorarsi – 27 aprile

The Matchmaker – 27 aprile

A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato i migliori film Netflix di aprile 2023?