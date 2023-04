Netflix, 5 film da non perdere ad aprile 2023

Netflix ha in serbo interessanti sorprese per gli abbonati ad aprile 2023, specie per quanto riguarda i film.

Quali sono, quindi, i migliori film Netflix di aprile 2023? Ne abbiamo raccolti 5 che dovreste assolutamente tenere in considerazione.

I migliori film Netflix di aprile 2023

Dalla pellicola di Jonás Cuarón ispirata a E.T. alla reunion dei mitici Power Rangers, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

Chupa

Il 7 aprile arriva un film diretto da Jonás Cuarón, figlio del regista Premio Oscar Alfonso Cuarón. È intitolato Chupa, ed è un’interessante avventura per tutta la famiglia incentrata sulla terrificante creatura mitologica messicana nota come Chupacabra. La trama ruota intorno a un bambino di 13 anni, Alex, che vola da Kansas City al Messico per incontrare la sua famiglia estesa per la prima volta. Lì fa infatti la conoscenza di suo nonno e dei cugini, ma anche di una creatura che scopre in un capannone: un cucciolo di Chupacabra, che un ostinato e pericoloso scienziato sta cercando per sfruttarne i poteri.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

È passato quasi un anno da quando abbiamo visto Uhtred finalmente riconquistare Bebbanburg, la terra che gli spettava di diritto. Ma con la quinta stagione della serie, la storia di The Last Kingdom non è stata del tutto conclusa. Ecco allora il film Seven Kings Must Die, concepito come puntata finale dello show a sfondo storico. Il debutto è atteso per il 16 aprile e riprenderà proprio da dove la serie si era interrotta, con Uhtred che aveva quasi fallito la sua missione per riprendersi la sua terra avita – cosa che sarebbe accaduta se non fosse stato per sua figlia arrivata al momento giusto.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always

Il 19 aprile sarà un momento nostalgico per molti di coloro che hanno vissuto gli anni ’90. Debutta infatti Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, uno speciale che riunisce in parte il cast della serie originale dei Power Rangers, inclusi David Yost (Billy, il Blue Ranger), Walter Emanuel Jones (Zack, il Black Ranger) e Catherine Sutherland (Kat, la seconda Pink Ranger). La storia è ambientata trent’anni dopo la creazione dei Mighty Morphin Power Rangers da parte del saggio e potente Zordon: il team di combattenti si trova faccia a faccia con una minaccia familiare proveniente dal passato, e non potrà sottrarsi alla chiamata. D’altronde quando diventi un Ranger, resti per sempre parte della famiglia dei Ranger.

One more time

Il 21 aprile approda One more time, film che segue le vicende della 40enne Amelia bloccata in un loop temporale. Dopo essere stata investita da un camion la sera del suo quarantesimo compleanno, infatti, ha la possibilità di rivivere la giornata del suo diciottesimo innumerevoli volte, finché non capirà cosa deve fare per lasciarsi il passato alle spalle e ritornare nel presente.

Guida turistica per innamorarsi

Rachael Leigh Cook e Scott Ly sono protagonisti di una nuova commedia romantica disponibile dal 27 aprile. La storia ruota attorno a una dirigente del settore turistico americana che, per motivi di lavoro, si trova a dover andare in Vietnam, dove una guida dallo spirito libero le fa scoprire un meraviglioso e avventuroso stile di vita.

