Netflix, film e serie TV in uscita tra il 28 novembre e il 4 dicembre 2022

La settimana a cavallo tra novembre e dicembre 2022 è ricca di novità per Netflix, per la gioia dei suoi numerosi abbonati.

Torna infatti Rick and Morty con la stagione 6, che proseguirà la narrazione raccontando gli eventi successivi alla stagione 5. Mentre l’umorismo e l’evasione dalla realtà sono la chiave di questo show, i folli siparietti e i colpi di scena non sono sempre sufficienti se non ci si preoccupa un po’ dei personaggi, quindi ci si aspetta una maggiore attenzione al riguardo. Non sono uscite particolari anticipazioni circa la trama, dato che ogni episodio della serie è solitamente a sé stante, pur essendo comunque legato agli altri da un filo conduttore.

Tra le altre uscite di questa settimana si annovera Troll, pellicola di genere fantastico in cui la creatura del folklore scandinavo da cui prende il nome si risveglia da un lungo sonno e inizia a creare il panico dalle montagne in città. Spetterà a un improbabile gruppo di eroi sventare la minaccia, trovando un modo per contrastare la furia di un essere che credevano facesse parte soltanto delle leggende.

E ancora, spazio a Scrooge: Canto di Natale, ennesima rivisitazione per tutta la famiglia del classico di Charles Dickens. Con un ricercato stile animato, il film preparerà gli spettatori ad accogliere la magia del Natale raccontando la storia dell’avaro imprenditore inglese che riscopre la generosità grazie alla visita di tre spettri.

Infine, da tenere in considerazione L’amante di Lady Chatterley, nuovo adattamento tratto dal controverso romanzo di DH Lawrence. Universalmente riconosciuta come una delle storie erotiche più celebri della letteratura del ‘900, L’amante di Lady Chatterley segue le vicende dell’eroina ribelle Lady Chatterley, la quale, sposata a un uomo ritornato paralizzato dalla Prima Guerra mondiale, si trova a doverlo assistere in una tenuta immersa nelle nebbiose Midlands inglesi, ma finisce per tradirlo con un guardiacaccia.

Netflix: tutte le novità tra tra il 28 novembre e il 4 dicembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Il mio nome è Vendetta – 30 novembre

Troll – 1 dicembre

L’amante di Lady Chatterley – 2 dicembre

Scrooge: Canto di Natale – 2 dicembre

Serie TV originali

Le bizzarre avventure di Jojo (stagione 5, episodi 25-38) – 1 dicembre

Rick and Morty (stagione 6) – 1 dicembre

Hot Skull (stagione 1) – 2 dicembre

L’estate in cui imparammo a volare (stagione 2, parte 1) – 2 dicembre

