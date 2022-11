Netflix, 5 film da non perdere a novembre 2022

Netflix dà il via a novembre 2022 con grandi film, e tutto il mese nel complesso sta su livelli altissimi. Non soltanto per quanto riguarda il lato cinema, ma anche in quanto a serie TV.

Ma quali sono i migliori film Netflix di novembre 2022? Eccone 5 che dovreste guardare assolutamente!

I migliori film Netflix di Novembre 2022

Dal sequel del film incentrato sulla sorellina di Sherlock Holmes a un fantasy onirico con Jason Momoa, ecco le pellicole da vedere sulla piattaforma streaming questo mese.

Enola Holmes 2

Si inizia il 4 novembre con Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown, la Undici di Stanger Things, torna nei panni della sorella minore del famoso Sherlock in un’avventura movimentata e divertente. Seguendo le orme di suo fratello, infatti, affronta il suo primo caso come investigatrice; ma per svelare il mistero di una ragazza scomparsa avrà ha bisogno dell’aiuto dei suoi amici e dello stesso Sherlock.

Falling for Christmas

L’atmosfera di Natale si respira già il 10 novembre sulla piattaforma: Lindsay Lohan è infatti protagonista di questa commedia romantica in cui una viziata ereditiera fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale. Così, finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio e della figlia nei giorni che precedono il Natale.

Il prodigio

Tratto dall’omonimo romanzo di Emma Donoghue, il 16 novembre approda nel catalogo Il prodigio, con protagonista Florence Pugh, una delle giovani attrici più interessanti e apprezzate del panorama attuale. La pellicola in questione appartiene al genere thriller e racconta la storia di una ragazzina irlandese, Anna O’Donnell, la cui famiglia cattolica sostiene che non abbia mangiato nulla dal suo 11esimo compleanno, festeggiato quattro mesi prima.

Slumberland – Nel mondo dei sogni

Arriva il 18 novembre Slumberland – Nel mondo dei sogni, pellicola di genere fantasy che ci farà assistere al meraviglioso viaggio dei personaggi interpretati da Jason Momoa e la giovanissima Marlow Barkley. L’Aquaman di casa DC veste infatti i panni di Flip, un eccentrico fuorilegge determinato ad aiutare una ragazzina (Marlow Barkley, appunto) a viaggiare attraverso i sogni e a sfuggire agli incubi nella speranza di ritrovare il padre. Il film, diretto dal regista di Hunger Games: La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta, è un’esplosione di colori ed effetti speciali, e si preannuncia un’avventura mozzafiato per grandi e piccoli.

Il diario segreto di Noel

Infine, il 24 novembre è il turno di un altro film natalizio. Intitolato Il diario segreto di Noel, racconta la storia dell’autore di bestseller Jake Turner, che torna a casa per Natale per liquidare le proprietà della defunta madre che non vedeva da tempo. L’uomo, tuttavia, scopre un diario che potrebbe contenere i segreti del suo passato e di quello di Rachel, una misteriosa giovane alle prese con la propria missione. Insieme intraprendono un percorso per affrontare il passato e scoprire un futuro completamente inaspettato. Il diario segreto di Noel è la rom-com ideale da vedere in occasione delle festività!

