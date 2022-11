Netflix, 5 serie TV da non perdere a novembre 2022

Novembre 2022 è per Netflix un mese estremamente ricco di serie TV e film di qualità, per la gioia dei suoi abbonati. Sono infatti pronti a debuttare parecchi contenuti molto attesi da pubblico e critica.

Non è quindi semplice scegliere le migliori serie TV Netflix di novembre 2022, ma abbiamo provato a raccogliere le cinque che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di novembre 2022

Dallo show incentrato su Mercoledì Addams al nuovo thriller dagli autori di Dark, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma streaming.

Blockbuster

La serie che racconta la storia dell’ultimo Blockbuster Video degli Stati Uniti d’America è disponibile dal 3 novembre. Composta da 10 episodi, questa divertente commedia segue un manager di uno dei punti vendita della celebre catena di negozi. Il suo nome è Timmy (interpretato da Randall Park) e, insieme ai suoi dipendenti, si ritrova a combattere per tenere a galla il loro Blockbuster, l’unico rimasto dell’azienda. La prima stagione della serie, che vede nel cast anche Melissa Fumero e Olga Merediz, è stato scritto agli sceneggiatori di Brooklyn Nine-Nine.

The Crown 5

Il 9 novembre è il momento della quinta stagione di The Crown, serie di successo che ripercorre la vita della regina d’Inghilterra venuta a mancare lo scorso settembre. I nuovi episodi saranno incentrati sulla separazione di Carlo e Diana, protagonisti, come è noto, di un matrimonio senza amore e costellato di tradimenti. In questa fase, il pubblico potrà apprezzare i nuovi interpreti dei due personaggi, Dominic West (Carlo) ed Elizabeth Debicki (Diana). Adesso che l’attenzione sui reali britannici è alle stelle, non poteva esserci momento migliore per lanciare la stagione 5 della serie TV!

Dead to me – Amiche per la morte 3

La season 3 di Dead to me è attesa per il 17 novembre. Si tratta dell’ultima stagione della serie, quindi gli spettatori assisteranno all’epilogo delle vicende incentrate sulla catastrofica amicizia tra Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini). La terza stagione molto probabilmente continuerà la storia subito dopo la stagione 2. Un caso complesso potrebbe coinvolgere Ben, Jen e Judy dopo l’incidente nel finale della season 2. Dead to me 3 è un appuntamento che i fan di questa commedia oscura brillantemente realizzata non vorranno certo lasciarsi scappare.

1899

Sempre il 17 novembre è la giornata di un’altra serie molto attesa: realizzata dagli autori di Dark, 1899 segue le vicende di un gruppo di passeggeri europei che si imbarca su una nave per raggiungere gli Stati Uniti. Durante il viaggio, tuttavia, un’imbarcazione alla deriva farà cambiare piani e rotta ai protagonisti sul transatlantico. Quella che doveva essere una normale emigrazione diventa quindi un vero e proprio dramma in cui i passeggeri si troveranno coinvolti.

Mercoledì

Infine, il 23 novembre chiude le danze Mercoledì, serie mistery-soprannaturale nata dalla mente di Tim Burton. Lo show ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy, mentre cerca di padroneggiare la sua emergente capacità psichica e prova a sventare una mostruosa serie di omicidi che ha terrorizzato la città locale, facendo luce sul mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima – il tutto mentre naviga tra le sue nuove e intricate relazioni a Nevermore.

