Netflix, 5 serie da non perdere a ottobre 2022

Interessanti produzioni si accingono a debuttare su Netflix questo mese. Non soltanto sul fronte cinematografico, ma anche su quello televisivo.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di ottobre 2022? Di seguito è possibile trovarne 5 che gli abbonati non dovrebbero proprio lasciarsi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di ottobre 2022

Dal nuovo show dal creatore di Hill House a una raccolta di Guillermo del Toro di storie spaventose, ecco i contenuti da tenere in considerazione questo mese.

The Midnight Club

Ad aprire le danze ci pensa The Midnight Club il 7 ottobre. Creata dal maestro dell’horror moderno Mike Flanagan, già autore di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, la serie ruota intorno a un gruppo di sette giovani, malati terminali, che vivono nella struttura di ricovero Rotterdam Home. Ogni sera si riuniscono per raccontarsi storie di terrore, e stipulano un patto: il primo di loro che morirà, si metterà in contatto con gli altri dall’aldilà. L’accordo viene inaspettatamente rispettato e l’atmosfera si fa soprannaturale e inquietante.

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer

Lo stesso giorno arriva uno show perfetto per gli appassionati di documentari crime: con Il caso Dahmer, viene scandagliata la storia del trentunenne Jeffrey Dahmer, serial killer che collezionava teste umane, teschi, ossa e altri resti in decomposizione nel suo freezer. Sedici omicidi compiuti in quattro anni nel Wisconsin, oltre ad atti di necrofilia e cannibalismo. Il documentario presenta colloqui audio inediti tra l’assassino e il suo team di difesa, fornendo agli spettatori uno spaccato della sua mente contorta.

Tutto chiede salvezza

Il 14 ottobre arriva la serie tutta italiana che racconta il dramma del TSO. Lo fa partendo dalla storia di Daniele, un giovane che, in seguito a una crisi psicotica, si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, pressato dai medici che vogliono frugare nel suo cervello. Tuttavia, quella che inizialmente gli sembrava una condanna, si trasforma in una delle esperienze più formative e intense della sua vita. Una commedia amara, che esplora il disagio di vivere di tanti ragazzi di oggi.

Unsolved Mysteries Vol. 3

Il 18 ottobre è il momento della terza stagione di Unsolved Mysteries, che farà spazio ad altre sparizioni inspiegabili, eventi tragici e avvenimenti bizzarri. I primi due capitoli hanno incluso storie come una strana morte a Oslo, spiriti dello tsunami in Giappone e UFO in Massachusetts. Diventato un fenomeno mondiale negli anni ’80 e ’90, lo show è stato riscritto da Netflix per introdurre una nuova generazioni di misteri per affascinare il pubblico.

Cabinet of Curiosities

Il 25 ottobre, giusto in tempo per Halloween, viene aggiunta al catalogo una raccolta di otto storie horror selezionate da Guillermo Del Toro. Verranno distribuiti due episodi al giorno, fino al 28 del mese, quando l’intera produzione sarà fruibile a tutti. Ogni episodio racconterà una storia a sé, in cui risaltano le atmosfere macabre, gotiche e grottesche che caratterizzano i racconti del regista. Uno show imperdibile per gli appassionati del genere!

