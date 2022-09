Netflix, 5 serie TV da non perdere a settembre 2022

Netflix ha più di qualche sorpresa in serbo per gli abbonati a settembre 2022, tra novità e graditi ritorni.

Il mese che chiude definitivamente l’estate e accoglie l’autunno non rinuncerà quindi a stupire gli spettatori. Ma quali sono le migliori serie TV Netflix di settembre 2022? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire!

Le migliori serie TV Netflix di settembre 2022

Dalla seconda stagione dello show dedicato alle Winx alla docuserie sulla famosissima truffatrice Wanna Marchi, ecco cosa guardare sulla piattaforma streaming questo mese.

Il diavolo in Ohio

Il 2 settembre apre le danze uno show in otto episodi che promette una buona dose di brividi e sorprese, Il diavolo in Ohio, basato sul romanzo omonimo scritto nel 2017 da Daria Polatin. Si tratta di un thriller satanico ambientato in una cittadina dell’Ohio, dove la psichiatra Suzanne Mathis da rifugio a una giovane ragazza, Mae Dodd, in fuga da una setta sconosciuta. Il suo arrivo sembra però scatenare una serie di incidenti sospetti a casa di Mathis, e ulteriori indagini riveleranno inquietanti segreti.

Cobra Kai 5

Il 9 settembre approda nel catalogo la quinta stagione di Cobra Kai, show che si pone come sequel del classico anni ’80 Karate Kid. La stagione 4 si era conclusa con la vittoria del Cobra Kai al torneo All-Valley – dettaglio che ha costretto il Miyagi-Do a chiudere definitivamente. Al tempo stesso Silver ha architettato un piano per far fuori dal giro John Kreese, diventando unico titolare del dojo. Daniel però non si è dato per vinto e proprio negli ultimi istanti si è mostrato in compagnia del suo storico rivale Chozen, al quale ha chiesto aiuto per sconfiggere l’attuale avversario.

Heartbreak High

Il 14 settembre è invece il momento del remake di Heartbreak High, iconico teen drama australiano rivisitato in una nuova versione pensata per i ragazzi di oggi. Ambientata a Sydney, Heartbreak High, considerata più grintosa e ribelle rispetto a molti altri teen drama degli anni ’90, ha raccontato le storie degli studenti della Hartley High School, situata in una delle zone più multietniche della città, alle prese con le classiche turbolenze dell’adolescenza.

Fate: A Winx Saga 2

Spazio poi alla seconda stagione di Fate: A Winx Saga, in arrivo il 16 settembre. I nuovi episodi della serie ripartiranno da dove si erano interrotti i precedenti, ovvero dal finale in cui Rosalind, liberata da Bloom, uccide la preside della scuola e ne prende il posto. Nel corso della nuova stagione, pertanto, vedremo le protagoniste interfacciarsi con lei, di cui ancora non si conoscono le reali intenzioni. Inoltre, è previsto l’ingresso anche di nuovi personaggi, tra cui qualcuno di molto atteso.

Wanna

Il documentario a episodi dedicato a Wanna Marchi sarà invece disponibile dal 21 settembre. Verrà dunque ripercorsa la sua vita e quella della figlia Stefania Nobile, entrambe controverse venditrici di prodotti dimagranti nonché artiste della truffa, attraverso una serie di interviste e testimonianze. Dalla loro ascesa al tracollo. Wanna e Stefania, infatti, sono entrate in un ciclone mediatico dopo che, all’inizio degli anni ’90, il loro impero ha iniziato a sgretolarsi.

