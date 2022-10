Netflix, 5 film da non perdere a ottobre 2022

Il mese di ottobre 2022 introduce su Netflix una buona quantità di film interessanti, alcuni dei quali all’insegna del terrore: d’altro canto Halloween si avvicina e molti spettatori hanno voglia di vedere contenuti a tema.

Ma quali sono i migliori film Netflix di ottobre 2022? Di seguito è possibile trovarne 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

I migliori film Netflix di ottobre 2022

Dalla pellicola tratta da un romanzo di Stephen King a un atteso crime con protagonista Jessica Chastain, ecco cosa guardare sulla piattaforma questo mese.

Mr. Harrigan Phone

Il 5 ottobre debutta Mr. Harrigan Phone, lungometraggio tratto dal romanzo di Stephen King. La storia è quella di un ragazzo che diventa presto amico di un miliardario profondamente attaccato al suo primo iPhone. Ma con la morte del ricco uomo, il giovane scoprirà di poter comunicare con lui proprio attraverso lo smartphone messo nella sua bara. Alla produzione Ryan Murphy e Blumhouse, mentre i protagonisti sono interpretati da attori non estranei ad altri adattamenti dei libri di King: Donald Sutherland (che recitò in Stand By Me) e Jaeden Martell (il Bill di It).

La ragazza più fortunata del mondo

Il 7 ottobre è il turno de La ragazza più fortunata del mondo, in cui Mila Kunis veste i panni di Ani FaNelli, una donna dalla vita apparentemente perfetta: sta infatti per diventare redattrice del New York Times e si appresta a sposare un adorabile fidanzato, benestante e di buona famiglia. Ani però nasconde un passato oscuro e drammatico, e l’incontro con un uomo misterioso potrebbe riportarlo a galla. Lo spettatore è quindi invitato a calarsi sempre più in profondità negli anni di scuola della protagonista, per scoprire cosa le è successo e per quale motivo Ani abbia fatto di tutto per tenersi a distanza dalla ragazza che era.

La maledizione di Bridge Hollow

Il 14 ottobre si aggiunge al catalogo una commedia horror perfetta per chi ha intenzione di vedere qualcosa in occasione di Halloween senza spaventarsi. La maledizione di Bridge Hollow racconta la storia di un padre (interpretato da Marlon Wayans) e di sua figlia adolescente (Priah Ferguson), costretti a collaborare per salvare la loro città dopo che uno spirito antico ha fatto sì che le decorazioni di Halloween prendessero vita.

L’Accademia del bene e del male

Arriva il 19 ottobre L’Accademia del bene e del male, pellicola tratta dal primo dei romanzi di Soman Chainani. Il film è incentrato sulle avventure di Sophie ed Agatha, due migliori amiche che frequentano un’accademia di magia in cui ragazzi e ragazze comuni vengono addestrati per diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe. Si tratta di un fantasy per grandi e piccoli, e può contare su un cast che vanta i nomi di Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne e Michelle Yeoh.

The Good Nurse

Infine, il 26 ottobre chiude le danze The Good Nurse, crime/thriller che racconta l’inseguimento e la conseguente cattura di Charles Cullen (interpretato qui da Eddie Redmayne), l’infermiere causò la morte di tantissimi pazienti (si crede circa 400) tra le cliniche del New Jersey e della Pennsylvania. A incastrare il collega l’infermiera Swatty (Jessica Chastain), che collaborò con le forze dell’ordine per porre fine al mattatoio.

