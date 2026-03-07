Netflix, i codici segreti per vedere tutto: il trucco che funziona e pochi conoscono

Esiste un trucco per vedere veramente ogni cosa su Netflix, scopriamo quali sono i codici per riuscirci davvero.
Navigare nel catalogo di Netflix può sembrare un’impresa, specialmente con la vastità di contenuti disponibili. Molti non sanno che esiste un sistema di codici segreti che permette di esplorare i film in modo più preciso, filtrando i contenuti per genere direttamente dalla barra di ricerca. Si tratta di una funzione nascosta che non tutti conoscono, ma che può rendere la tua esperienza di streaming molto più semplice e personalizzata.
Come funziona il trucco dei codici segreti e quali sono
Ogni genere su Netflix ha un proprio codice segreto che consente di accedere rapidamente a una selezione di film e serie. Invece di sfogliare senza meta nel catalogo, puoi inserire questi codici direttamente nella barra di ricerca per trovare velocemente i contenuti che ti interessano. I codici segreti ti permettono di scoprire film e serie che normalmente non sarebbero così facili da trovare.
Ecco i principali codici segreti da utilizzare:
11881 – Animazione per Adulti
2653 – Anime Azione
9302 – Anime Commedie
452 – Anime Drammatici
11146 – Anime Fantasy
2729 – Anime Fantascienza
3063 – Film Anime
10695 – Anime Horror
6721 – Serie Anime
7442 – Avventure
9584 – Crime, Azione e Avventura
47147 – Fantascienza e Fantasy Classici
1568 – Fantascienza e Fantasy d’Azione
10118 – Film di Fumetti e Supereroi
20541 – Film di Dirottamenti
8985 – Film di Arti Marziali
52858 – Film Epici
7687 – Film Noir
53310 – Film Muti
51056 – Film per la Famiglia
11828 – Azione e Avventura Stranieri
67673 – Disney
10659 – Educativi per Bambini
869 – Commedie Nere
89585 – Commedie Horror
43040 – Commedie d’Azione
4426 – Commedie Straniere
1402 – Commedie Late Night
46576 – Classici Avventura e Azione
26 – Falso Documentario
77232 – Film d’Arte Marziali Asiatici
52843 – Musica per Bambini
5507 – Racconti Animali
10702 – Spionaggio, Azione e Avventura
27346 – TV per Ragazzi
46553 – Serie TV Classiche
43048 – Thriller d’Azione
2125 – Azione e Avventura Militare
7700 – Western
Con questi codici, esplorerai una selezione mirata di contenuti, risparmiando tempo nella ricerca e trovando esattamente ciò che ti interessa, senza dover passare ore a sfogliare il catalogo.
Cosa rende questi codici così funzionali alla visione di Netflix
Non è una novità che Netflix abbia un catalogo enorme, ma spesso i suggerimenti personalizzati o le categorie predefinite non riescono a soddisfare pienamente le esigenze degli utenti. I codici segreti risolvono proprio questo problema, offrendo un accesso rapido e mirato a generi e sottogeneri che potrebbero sfuggire se non si sa dove cercare. Che tu sia appassionato di anime, film di azione o documentari, i codici ti permettono di affinare la ricerca e trovare facilmente i contenuti che ti piacciono di più.
Grazie ai codici segreti, non solo troverai quello che cerchi in pochi clic, ma potrai anche scoprire nuovi film e serie che non avresti mai trovato altrimenti. Questi codici aprono un mondo di contenuti nascosti che Netflix non promuove direttamente nella homepage, ma che potrebbero essere esattamente ciò di cui hai bisogno. In più, il fatto che la ricerca sia così mirata significa che eviterai di perdere tempo a scorrere tra migliaia di titoli che non ti interessano.
Con i codici segreti, Netflix diventa una piattaforma ancora più potente e facile da usare. Non è necessario cercare per ore: basta inserire il codice giusto e il gioco è fatto. Se non li hai mai usati prima, è il momento di provarli e scoprire quanto possano migliorare la tua esperienza di visione. Non è magia, è solo una funzione nascosta che cambia le regole del gioco.