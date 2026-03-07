Netflix, i codici segreti per vedere tutto: il trucco che funziona e pochi conoscono

Esiste un trucco per vedere veramente ogni cosa su Netflix, scopriamo quali sono i codici per riuscirci davvero.

Navigare nel catalogo di Netflix può sembrare un’impresa, specialmente con la vastità di contenuti disponibili. Molti non sanno che esiste un sistema di codici segreti che permette di esplorare i film in modo più preciso, filtrando i contenuti per genere direttamente dalla barra di ricerca. Si tratta di una funzione nascosta che non tutti conoscono, ma che può rendere la tua esperienza di streaming molto più semplice e personalizzata.

Come funziona il trucco dei codici segreti e quali sono

Ogni genere su Netflix ha un proprio codice segreto che consente di accedere rapidamente a una selezione di film e serie. Invece di sfogliare senza meta nel catalogo, puoi inserire questi codici direttamente nella barra di ricerca per trovare velocemente i contenuti che ti interessano. I codici segreti ti permettono di scoprire film e serie che normalmente non sarebbero così facili da trovare.

Ecco i principali codici segreti da utilizzare:

11881 – Animazione per Adulti

2653 – Anime Azione

9302 – Anime Commedie

452 – Anime Drammatici

11146 – Anime Fantasy

2729 – Anime Fantascienza

3063 – Film Anime

10695 – Anime Horror

6721 – Serie Anime

7442 – Avventure

9584 – Crime, Azione e Avventura

47147 – Fantascienza e Fantasy Classici

1568 – Fantascienza e Fantasy d’Azione

10118 – Film di Fumetti e Supereroi

20541 – Film di Dirottamenti

8985 – Film di Arti Marziali

52858 – Film Epici

7687 – Film Noir

53310 – Film Muti

51056 – Film per la Famiglia

11828 – Azione e Avventura Stranieri

67673 – Disney

10659 – Educativi per Bambini

869 – Commedie Nere

89585 – Commedie Horror

43040 – Commedie d’Azione

4426 – Commedie Straniere

1402 – Commedie Late Night

46576 – Classici Avventura e Azione

26 – Falso Documentario

77232 – Film d’Arte Marziali Asiatici

52843 – Musica per Bambini

5507 – Racconti Animali

10702 – Spionaggio, Azione e Avventura

27346 – TV per Ragazzi

46553 – Serie TV Classiche

43048 – Thriller d’Azione

2125 – Azione e Avventura Militare

7700 – Western

Con questi codici, esplorerai una selezione mirata di contenuti, risparmiando tempo nella ricerca e trovando esattamente ciò che ti interessa, senza dover passare ore a sfogliare il catalogo.

Cosa rende questi codici così funzionali alla visione di Netflix

Non è una novità che Netflix abbia un catalogo enorme, ma spesso i suggerimenti personalizzati o le categorie predefinite non riescono a soddisfare pienamente le esigenze degli utenti. I codici segreti risolvono proprio questo problema, offrendo un accesso rapido e mirato a generi e sottogeneri che potrebbero sfuggire se non si sa dove cercare. Che tu sia appassionato di anime, film di azione o documentari, i codici ti permettono di affinare la ricerca e trovare facilmente i contenuti che ti piacciono di più.

Grazie ai codici segreti, non solo troverai quello che cerchi in pochi clic, ma potrai anche scoprire nuovi film e serie che non avresti mai trovato altrimenti. Questi codici aprono un mondo di contenuti nascosti che Netflix non promuove direttamente nella homepage, ma che potrebbero essere esattamente ciò di cui hai bisogno. In più, il fatto che la ricerca sia così mirata significa che eviterai di perdere tempo a scorrere tra migliaia di titoli che non ti interessano.

Con i codici segreti, Netflix diventa una piattaforma ancora più potente e facile da usare. Non è necessario cercare per ore: basta inserire il codice giusto e il gioco è fatto. Se non li hai mai usati prima, è il momento di provarli e scoprire quanto possano migliorare la tua esperienza di visione. Non è magia, è solo una funzione nascosta che cambia le regole del gioco.