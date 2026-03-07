Netflix, i codici segreti per vedere tutto: il trucco che funziona e pochi conoscono

Christian Camberini
Pubblicato il 7 mar 2026
Esiste un trucco per vedere veramente ogni cosa su Netflix, scopriamo quali sono i codici per riuscirci davvero.

Navigare nel catalogo di Netflix può sembrare un’impresa, specialmente con la vastità di contenuti disponibili. Molti non sanno che esiste un sistema di codici segreti che permette di esplorare i film in modo più preciso, filtrando i contenuti per genere direttamente dalla barra di ricerca. Si tratta di una funzione nascosta che non tutti conoscono, ma che può rendere la tua esperienza di streaming molto più semplice e personalizzata.

Come funziona il trucco dei codici segreti e quali sono

Ogni genere su Netflix ha un proprio codice segreto che consente di accedere rapidamente a una selezione di film e serie. Invece di sfogliare senza meta nel catalogo, puoi inserire questi codici direttamente nella barra di ricerca per trovare velocemente i contenuti che ti interessano. I codici segreti ti permettono di scoprire film e serie che normalmente non sarebbero così facili da trovare.

Ecco i principali codici segreti da utilizzare:

  • 11881 – Animazione per Adulti

  • 2653 – Anime Azione

  • 9302 – Anime Commedie

  • 452 – Anime Drammatici

  • 11146 – Anime Fantasy

  • 2729 – Anime Fantascienza

  • 3063 – Film Anime

  • 10695 – Anime Horror

  • 6721 – Serie Anime

  • 7442 – Avventure

  • 9584 – Crime, Azione e Avventura

  • 47147 – Fantascienza e Fantasy Classici

  • 1568 – Fantascienza e Fantasy d’Azione

  • 10118 – Film di Fumetti e Supereroi

  • 20541 – Film di Dirottamenti

  • 8985 – Film di Arti Marziali

  • 52858 – Film Epici

  • 7687 – Film Noir

  • 53310 – Film Muti

  • 51056 – Film per la Famiglia

  • 11828 – Azione e Avventura Stranieri

  • 67673 – Disney

  • 10659 – Educativi per Bambini

  • 869 – Commedie Nere

  • 89585 – Commedie Horror

  • 43040 – Commedie d’Azione

  • 4426 – Commedie Straniere

  • 1402 – Commedie Late Night

  • 46576 – Classici Avventura e Azione

  • 26 – Falso Documentario

  • 77232 – Film d’Arte Marziali Asiatici

  • 52843 – Musica per Bambini

  • 5507 – Racconti Animali

  • 10702 – Spionaggio, Azione e Avventura

  • 27346 – TV per Ragazzi

  • 46553 – Serie TV Classiche

  • 43048 – Thriller d’Azione

  • 2125 – Azione e Avventura Militare

  • 7700 – Western

Con questi codici, esplorerai una selezione mirata di contenuti, risparmiando tempo nella ricerca e trovando esattamente ciò che ti interessa, senza dover passare ore a sfogliare il catalogo.

Cosa rende questi codici così funzionali alla visione di Netflix

Non è una novità che Netflix abbia un catalogo enorme, ma spesso i suggerimenti personalizzati o le categorie predefinite non riescono a soddisfare pienamente le esigenze degli utenti. I codici segreti risolvono proprio questo problema, offrendo un accesso rapido e mirato a generi e sottogeneri che potrebbero sfuggire se non si sa dove cercare. Che tu sia appassionato di anime, film di azione o documentari, i codici ti permettono di affinare la ricerca e trovare facilmente i contenuti che ti piacciono di più.

Grazie ai codici segreti, non solo troverai quello che cerchi in pochi clic, ma potrai anche scoprire nuovi film e serie che non avresti mai trovato altrimenti. Questi codici aprono un mondo di contenuti nascosti che Netflix non promuove direttamente nella homepage, ma che potrebbero essere esattamente ciò di cui hai bisogno. In più, il fatto che la ricerca sia così mirata significa che eviterai di perdere tempo a scorrere tra migliaia di titoli che non ti interessano.

Con i codici segreti, Netflix diventa una piattaforma ancora più potente e facile da usare. Non è necessario cercare per ore: basta inserire il codice giusto e il gioco è fatto. Se non li hai mai usati prima, è il momento di provarli e scoprire quanto possano migliorare la tua esperienza di visione. Non è magia, è solo una funzione nascosta che cambia le regole del gioco.

