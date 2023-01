Netflix: tutte le novità tra il 9 e il 15 gennaio 2023

La seconda settimana del mese non è affatto fiacca per Netflix, che continua a offrire ai suoi abbonati contenuti degni di nota.

Tra il 9 e il 15 gennaio 2023 fa infatti il suo esordio la seconda stagione di Vikings: Valhalla, spin-off dello show di successo ideato da Michael Hirst. I nuovi episodi continueranno a raccontare le gesta di alcuni dei più famosi Vichinghi mai esistiti che, dopo la caduta di Kattegat, si ritrovano improvvisamente fuggitivi in Scandinavia e costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio.

Giunge poi nel catalogo Makanai, serie giapponese tratta dal fumetto Maiko-san Chi no Makanai-san: ambientata nel quartiere delle geishe di Kyoto, ha per protagonista la giovane Kiyo nel ruolo di makanai (cuoca) all’interno di una casa che ospita le maiko (apprendiste geishe). La serie è stata scritta e diretta da Hirokazu Kore-eda, divenuto famoso in tutto il mondo in seguito al suo trionfo a Cannes nel 2018, con il lungometraggio Un affare di famiglia.

Per quanto riguarda i film in arrivo, invece, è il momento di Ruido – Una voce che non si spegne, un drammatico che racconta di una madre alla ricerca della figlia scomparsa. La donna trova una rete di sostegno in cui fa amicizia con altre donne che hanno visto le proprie vite distrutte a causa della violenza.

Infine, esce questa settimana Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker, la commovente storia di un giovane che, insieme alla sua famiglia, intraprende un viaggio alla ricerca del suo amato cane scomparso, per ritrovarlo e somministrargli i farmaci di cui ha bisogno.

Netflix: i film e le serie TV tra il 9 e il 15 gennaio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Ruido – Una voce che non si spegne – 11 gennaio

Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker – 13 gennaio

Serie TV originali

Makanai (stagione 1) – 12 gennaio

Vikings: Valhalla (stagione 2) – 12 gennaio

Sky Rojo (stagione 3) – 13 gennaio

Break Point (stagione 1) – 13 gennaio

