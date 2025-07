Nintendo Switch 2: vendite record e sfide di produzione

La domanda straordinaria per la nuova console Nintendo ha generato un problema di scorte, lasciando molti fan in attesa. Il fenomeno Switch 2 ha superato persino le aspettative più ottimistiche dell’azienda giapponese, portando il presidente Shuntaro Furukawa a scusarsi pubblicamente per l’incapacità di soddisfare la domanda del mercato.

Vendite record per la Switch 2

Il lancio della Switch 2, avvenuto il 5 giugno 2025, ha registrato un debutto impressionante con oltre 3,5 milioni di unità vendute nei primi quattro giorni, raddoppiando i numeri del modello precedente. Questo successo straordinario ha messo in crisi il sistema distributivo, soprattutto in Giappone. Il lotteria My Nintendo Store, implementato per gestire la distribuzione, ha ricevuto più di 2,2 milioni di richieste, dimostrando la portata della domanda.

Le misure adottate da Nintendo

Per rispondere a questa situazione critica, Nintendo ha programmato ulteriori turni di vendita tramite lotteria, con il quinto round previsto per luglio. Parallelamente, l’azienda ha intensificato la produzione Nintendo per incrementare la disponibilità delle console sul mercato. Secondo Shuntaro Furukawa, aumentare l’offerta è essenziale per combattere il fenomeno del reselling e garantire ai consumatori un acquisto a prezzo regolare.

Produzione in ripresa

Un aspetto positivo emerge dal fronte produttivo: la crisi dei semiconduttori, che aveva rallentato la produzione hardware, non rappresenta più un ostacolo significativo. Nintendo ha confermato il proprio impegno ad aumentare progressivamente la disponibilità della Switch 2, facilitando l’acquisto attraverso i canali ufficiali e riducendo la dipendenza dal mercato secondario, noto per i prezzi gonfiati.

Nonostante le difficoltà iniziali, l’azienda giapponese sta mobilitando risorse significative per equilibrare l’eccezionale successo commerciale con una capacità produttiva adeguata, cercando di rispondere al meglio alle richieste del mercato globale.

