NoBloatbox: l'app gratuita per velocizzare Windows 11 eliminando il bloatware

“Il sistema ideale è quello che non ci fa perdere tempo.” Questo vecchio detto informatico si applica perfettamente alla nuova soluzione per liberare Windows 11 dai programmi indesiderati che rallentano il PC.

Con il rilascio di Windows 24H2, Microsoft ha introdotto numerosi miglioramenti, ma il problema del bloatware – quei fastidiosi programmi preinstallati che appesantiscono il sistema – continua a rappresentare una sfida. Per affrontare questa situazione, sta guadagnando attenzione NoBloatbox, un’applicazione gratuita progettata per ripulire efficacemente il sistema operativo da software superflui.

La nuova versione di NoBloatbox si distingue per la sua semplicità d’uso e per le funzionalità ottimizzate per Windows 24H2. L’interfaccia intuitiva permette anche agli utenti meno esperti di identificare e rimuovere i programmi indesiderati con pochi passaggi.

Tra le caratteristiche principali troviamo un sistema di firme aggiornato per garantire la compatibilità con l’ultima versione di Windows 11, la possibilità di importare filtri personalizzati tramite drag-and-drop e un processo di pulizia ottimizzato che non richiede competenze tecniche avanzate.

L’utilizzo dell’applicazione si articola in tre semplici fasi: selezione del filtro (predefinito o personalizzato), importazione tramite trascinamento e avvio della scansione per individuare ed eliminare i programmi superflui.

Gli sviluppatori hanno reso disponibile NoBloatbox su GitHub, consigliando di testarlo in un ambiente virtuale per maggiore sicurezza. In alternativa, Microsoft propone una guida ufficiale per l’ottimizzazione sistema, anche se meno incisiva rispetto alla soluzione offerta da questa applicazione.

Questa utility rappresenta una risposta concreta per chi desidera un PC più performante, fornendo uno strumento efficace per mantenere il sistema operativo snello e reattivo.