Nomofobia: come l'uso eccessivo dello smartphone influisce sulla salute

Schiavi digitali: quando il telefono diventa un’ossessione. L’iperconnessione patologica, la paura di restare offline e un sonno sempre più disturbato. La nomofobia avanza tra gli italiani, con il 91% che controlla compulsivamente lo smartphone e l’83% che vive in uno stato di stress continuo a causa delle notifiche.

Una recente indagine condotta da Censuswide per Amazon Kindle, pubblicata in concomitanza con la Giornata Mondiale della Disconnessione, fotografa un paese sempre più dipendente dai dispositivi digitali. Il dato più allarmante riguarda l’orario notturno: oltre un quarto degli italiani (28%) riceve notifiche fino al momento di coricarsi, mediamente alle 23:26, ignorando completamente i consigli degli esperti.

Il Dr. Mark Williams, neuroscienziato, avverte che l’esposizione a schermi nell’ora precedente al riposo compromette significativamente la qualità del sonno. Nonostante questo, tre italiani su quattro ammettono di avere difficoltà ad addormentarsi proprio a causa dell’uso prolungato dei dispositivi elettronici.

Durante la giornata, la situazione risulta altrettanto problematica. Quasi sei italiani su dieci (59%) riportano costanti distrazioni dovute alle notifiche provenienti dai vari dispositivi. Un’interruzione che non è mai innocua: servono fino a 90 secondi per riprendere la concentrazione su un’attività interrotta, con evidenti ripercussioni sulla produttività.

La dipendenza digitale ha assunto caratteristiche simili alle dipendenze chimiche. Il rilascio di dopamina provocato da ogni notifica spinge alcuni utenti a controllare il telefono fino a 80 volte in un’ora. Secondo Valentina Pano, divulgatrice digitale, gli italiani trascorrono quotidianamente 349 minuti davanti allo smartphone, percorrendo l’equivalente di 126 km con i pollici durante lo scrolling.

Gli specialisti raccomandano strategie concrete per riprendere il controllo: disattivare le notifiche non essenziali, stabilire momenti specifici della giornata per controllare i dispositivi e riscoprire attività analogiche che permettano di riconnettersi con il mondo reale e con il proprio benessere psicofisico.