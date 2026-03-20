Non buttare via la vecchia Alexa, ti basta questa opzione sul telefono per trasformarla completamente: il trucco dei tecnici è assurdo

Avete presente quando chiamate Alexa e lei vi ignora, oppure ci mette una vita a rispondere a un comando semplicissimo come accendere una luce?

La prima cosa che viene in mente è che sia ormai superata e che l’unica soluzione sia buttarla via per comprare l’ultimo modello uscito. In realtà, prima di rassegnarsi a riempire il cassetto dei rifiuti elettronici, c’è un approccio molto più intelligente e, ammettiamolo, anche più soddisfacente.

Il punto è che spesso il problema non è l’hardware dell’altoparlante in sé, ma come comunica con il resto del mondo. Molti non considerano che lo smartphone che abbiamo in tasca ha una potenza di calcolo infinitamente superiore a quella di un vecchio Echo. Sfruttando l’app Alexa non solo come un telecomando, ma come un vero e proprio “motore” esterno, si può dare nuova linfa al dispositivo. Aggiornando l’applicazione all’ultima versione e rifacendo la configurazione della rete in modo che il telefono faccia da ponte per l’ottimizzazione del traffico dati, si nota subito un cambio di passo. È un po’ come se scaricassimo la fatica di elaborare le richieste dal vecchio processore dell’Echo alla velocità dello smartphone.

Il trucco da applicare con Alexa

Ovviamente non troverete queste istruzioni scritte a caratteri cubitali sulla scatola, perché per le aziende è molto più redditizio spingere verso l’acquisto di un nuovo prodotto piuttosto che spiegare come far durare dieci anni quello vecchio. Eppure, basta una pulizia della cache dell’app e una riconnessione strategica al Wi-Fi per rendersi conto che quella “vecchia” Alexa ha ancora molto da dare. C’è una certa soddisfazione nel fregare l’obsolescenza programmata con un paio di clic, trasformando quello che sembrava un rottame in un assistente di nuovo scattante.

Alla fine non è solo una questione di risparmio economico, ma proprio di mentalità. Siamo talmente abituati a cambiare gadget ogni due anni che ci dimentichiamo che spesso basta un po’ di manutenzione software per risolvere problemi che sembrano strutturali. Ridare vita a un oggetto che credevamo finito è una piccola ribellione quotidiana contro la cultura dell’usa e getta, un modo per ricordarci che non tutto quello che ha qualche anno sulle spalle è destinato a essere abbandonato.

Molti non sanno che l’app di Amazon Alexa non serve solo per la prima configurazione, ma può agire come un ponte per potenziare le prestazioni del dispositivo fisico. Sincronizzando correttamente lo smartphone e ottimizzando la connessione Wi-Fi tramite l’app, si può delegare parte della “fatica” computazionale alla potenza di calcolo del telefono, che è infinitamente superiore a quella di un Echo di vecchia generazione.

Ecco come fare in due minuti: