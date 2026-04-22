Non potrai più portare il telefono in assistenza, lo ha deciso l'Ue: dovrai farlo da solo a casa, le nuove regole

L’epoca degli smartphone sigillati come scrigni inaccessibili sta per tramontare, e non per una scelta spontanea dei produttori, ma per un preciso imperativo normativo che arriva da Bruxelles.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha definitivamente adottato un nuovo regolamento che punta a stravolgere il ciclo di vita dei dispositivi elettronici, stabilendo che entro il 2027 le batterie di smartphone e tablet dovranno essere facilmente rimovibili e sostituibili dagli utenti finali. Non si tratta di una raccomandazione, ma di un obbligo strutturale che impone una riprogettazione totale dell’hardware.

Cambia la normativa: lo ha deciso l’Europa

La normativa mira a colpire l’obsolescenza precoce. Attualmente, la sostituzione di un accumulatore richiede spesso l’intervento di centri specializzati, l’uso di pistole termiche per sciogliere colle industriali e strumenti di precisione che scoraggiano il consumatore medio. La nuova direttiva impone invece che l’operazione sia fattibile senza attrezzi specialistici, o comunque con strumenti comunemente reperibili in un cassetto della cucina.

Il mercato dovrà adattarsi a criteri di progettazione che non si vedevano dai tempi dei vecchi telefoni con scocca in plastica a incastro. Questo solleva interrogativi tecnici non banali: come manterranno i produttori l’impermeabilità certificata IP68 se il retro del telefono non è più incollato ermeticamente? È probabile che vedremo un ritorno a guarnizioni meccaniche avanzate o sistemi di chiusura a pressione che oggi appaiono quasi anacronistici. Un dettaglio curioso riguarda il peso specifico dei materiali: l’uso di viti e sistemi di aggancio fisico, al posto delle resine adesive, potrebbe incrementare lo spessore medio dei dispositivi di circa 0,5 millimetri, invertendo la tendenza decennale al “sottile a ogni costo”.

Oltre alla facilità di smontaggio, il regolamento introduce il concetto di passaporto digitale della batteria. Ogni unità dovrà essere dotata di un codice QR che permetta di risalire alla sua composizione chimica, alla percentuale di materiale riciclato contenuto e alla sua storia produttiva. Entro il 2031, ad esempio, i produttori dovranno garantire che almeno il 16% del cobalto e l’85% del piombo utilizzati provengano da processi di recupero.

Forse, l’intuizione meno ortodossa da seguire non è che ripareremo tutti il telefono sul tavolo del salotto, ma che il valore dell’usato potrebbe paradossalmente superare quello del nuovo nel breve periodo, poiché un dispositivo “eterno” nella batteria diventa un bene rifugio digitale. La standardizzazione potrebbe però appiattire l’innovazione estetica: se tutti devono avere batterie rimovibili, il design dei flagship inizierà a somigliarsi terribilmente, sacrificando le curve ergonomiche sull’altare della modularità.

Questa mossa dell’UE non riguarda solo il cacciavite. È una strategia per ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche, spesso estratte in zone di conflitto o con costi ambientali insostenibili. Rendere la batteria un componente “plug and play” significa sottrarre alle grandi aziende il controllo esclusivo sul post-vendita. Non è un caso che la scadenza sia stata fissata al 2027: tre anni sono il tempo tecnico minimo concesso ai colossi del settore per smantellare le linee di produzione attuali e brevettare nuovi sistemi di chiusura che non compromettano la sicurezza dell’utente, onde evitare che una batteria mal inserita possa gonfiarsi o surriscaldarsi durante l’uso quotidiano.