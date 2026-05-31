Novità Gemini: ecco come cambiano i limiti e cosa diventa gratis

Google interviene sui limiti di utilizzo di Gemini dopo le numerose segnalazioni arrivate dagli utenti nelle settimane successive alla conferenza I/O 2026.

L’obiettivo è rendere più chiaro il funzionamento del sistema di calcolo dell’intelligenza artificiale e ridurre le situazioni in cui le quote disponibili vengono consumate rapidamente senza che gli utenti ne comprendano il motivo.

Le novità riguardano sia la gestione delle richieste quotidiane sia il sistema che determina il consumo delle risorse disponibili. Una revisione che punta a migliorare l’esperienza di utilizzo della piattaforma, soprattutto per chi sfrutta Gemini in modo intensivo per lavoro, studio o creazione di contenuti.

Tra le modifiche più rilevanti c’è la decisione di rendere gratuiti i prompt eseguiti attraverso il modello Flash-Lite 3.1. Le richieste inviate a questa versione non andranno più a incidere sulla quota personale di utilizzo, permettendo agli utenti di svolgere attività rapide senza consumare risorse preziose.

Google ha inoltre introdotto una funzione che memorizza automaticamente il modello scelto dall’utente. In questo modo non sarà necessario selezionarlo ogni volta che si apre una nuova sessione. Il sistema manterrà l’impostazione fino a quando l’utente non deciderà di modificarla manualmente oppure fino al raggiungimento di specifici limiti che richiederanno il passaggio automatico a un modello meno impegnativo dal punto di vista computazionale.

Si tratta di un cambiamento apparentemente semplice, ma che potrebbe avere un impatto concreto sull’utilizzo quotidiano della piattaforma.

Gli errori non consumano più la quota disponibile

Un altro tema che aveva generato numerose critiche riguardava il consumo di risorse causato da richieste terminate con errori o problemi tecnici.

Google ha deciso di intervenire in modo netto. Da ora in avanti, se una richiesta non viene completata correttamente a causa di un malfunzionamento dell’infrastruttura o di problemi dei server, il relativo consumo non verrà conteggiato.

La società ha spiegato che gli utenti non devono pagare il prezzo degli errori del sistema. La quota disponibile verrà quindi utilizzata esclusivamente per le richieste portate a termine con successo.

La novità si accompagna all’introduzione di strumenti più dettagliati per monitorare i consumi. Gli utenti potranno ricevere informazioni più precise sulle attività che richiedono una quantità elevata di risorse, come ad esempio le funzioni di ricerca avanzata e Deep Research.

Le modifiche arrivano anche dopo l’individuazione di alcune criticità tecniche che contribuivano a esaurire rapidamente le soglie di utilizzo.

Secondo quanto spiegato dal team Gemini, una delle principali cause era legata alla gestione di file particolarmente pesanti e di alcuni contenuti multimediali complessi. In diversi casi bastavano poche operazioni per consumare una quantità significativa delle risorse disponibili.

Google ha quindi deciso di limitare la quantità di spazio di archiviazione che può essere utilizzata da una singola richiesta, ottimizzando il funzionamento del modello Gemini 3.1 Pro e riducendo il rischio che pochi utenti monopolizzino una parte consistente della capacità disponibile.

Gli sviluppatori hanno inoltre corretto un bug che permetteva ad alcuni video Omni di consumare in modo anomalo le quote assegnate agli account. Il problema, secondo l’azienda, è stato completamente risolto.

Più vantaggi per gli utenti AI Ultra

Le novità non riguardano soltanto la gestione dei limiti. Google ha annunciato anche un potenziamento dei benefici dedicati agli abbonati del piano Google AI Ultra.

Gli utenti che sottoscrivono questa formula potranno ora accedere a un numero doppio di generazioni Omni rispetto al passato. Una scelta che punta a valorizzare i profili più avanzati e professionali che utilizzano Gemini per attività complesse e continuative.

Nel frattempo l’azienda continua a lavorare a nuove soluzioni per ampliare la disponibilità delle risorse e migliorare l’equilibrio tra prestazioni e costi operativi.

Arrivano i crediti aggiuntivi a consumo

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il futuro della piattaforma. Google ha confermato che nei prossimi mesi verrà introdotta la possibilità di acquistare crediti aggiuntivi a consumo.

La tariffazione continuerà a basarsi sul reale impatto delle richieste sui server. Verranno considerati fattori come la lunghezza della conversazione, gli strumenti utilizzati e la complessità dell’elaborazione richiesta. Una semplice domanda testuale avrà un costo molto inferiore rispetto alla generazione di codice avanzato o all’analisi di contenuti video.

I dati di utilizzo continueranno ad aggiornarsi periodicamente durante la settimana, ma con una maggiore trasparenza rispetto al passato. Un segnale chiaro di come Google stia cercando di rendere Gemini più comprensibile e prevedibile, in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale nella vita quotidiana di milioni di persone.