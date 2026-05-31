Tracker nascosti nelle app Android: come scoprirli e decidere cosa farne

Su Android è già possibile controllare quanti tracker nascosti si trovano dentro le app installate, un dettaglio spesso invisibile ma importante per capire meglio come circolano i dati personali.

Strumenti come Exodus, sviluppato dalla non profit francese Exodus Privacy, permettono di analizzare le applicazioni e individuare i sistemi di tracciamento presenti nel codice. Non significa necessariamente che ogni tracker raccolga sempre dati in modo aggressivo, ma offre agli utenti un modo più chiaro per valutare quali app possono monitorare attività, preferenze e abitudini durante l’uso quotidiano dello smartphone.

Come Exodus svela tracker e permessi nascosti nelle app installate

Il funzionamento è semplice. Una volta installata, Exodus passa in rassegna le app Android installate sul dispositivo e mostra quali librerie di tracciamento e quali permessi contiene ciascuna. In un test raccontato da Android Authority, con circa cento app sul telefono, la scansione ha richiesto più o meno tre minuti. Niente procedura da laboratorio, insomma.

Finita l’analisi, l’utente può ordinare le app per nome, numero di tracker, permessi richiesti o data di installazione. Oppure cercarne una precisa. Ed è lì che spesso arrivano le sorprese: un’app per i risultati sportivi, un launcher, un servizio di shopping o perfino un’app finanziaria possono nascondere molte più librerie di quanto lasci immaginare un’interfaccia pulita e ordinata.

Dai crash report alla profilazione pubblicitaria: non tutti i tracker sono uguali

Trovare tracker nelle app Android non vuol dire, di per sé, che un’app sia pericolosa o pensata per abusare dei dati personali. Alcune librerie servono a raccogliere crash report, errori tecnici e informazioni utili agli sviluppatori per correggere bug, migliorare la stabilità e capire se una funzione non si comporta come dovrebbe. Altre, però, fanno tutt’altro: aiutano a riconoscere l’utente, ricostruirne abitudini, interessi e comportamenti, per poi alimentare sistemi di profilazione pubblicitaria.

La differenza è sostanziale. Un conto è sapere che un pulsante manda in blocco l’app su un certo modello di telefono. Un altro è collegare posizione, uso e preferenze a circuiti pubblicitari di terze parti. Secondo Exodus Privacy, il senso del progetto è proprio questo: rendere visibili elementi spesso nascosti nel codice e spiegati poco, o male, nelle informative privacy. Quelle che molti utenti accettano in pochi secondi. Magari di fretta, sul bus.

Bloccare, tollerare o disinstallare: come ridurre il tracciamento su Android

Dopo la scansione, le scelte sono tre: bloccare i tracker, accettarli oppure disinstallare l’app e cercare un’alternativa più attenta alla privacy Android. Chi vuole intervenire può usare strumenti come NextDNS, Blokada o TrackerControl, che filtrano i domini collegati a specifiche librerie di tracciamento. Exodus, in questo senso, fa da lente d’ingrandimento: mostra cosa c’è dentro l’app, poi sta all’utente decidere fin dove spingersi.

Non tutto, però, viene sempre rilevato. Alcune applicazioni open source, app locali o software preinstallati dal produttore possono restare fuori dall’analisi, lasciando qualche zona d’ombra. Per questo una seconda verifica con strumenti alternativi può essere utile. C’è poi il caso delle app note che cambiano nel tempo: Android Authority cita Nova Launcher, che dopo un’acquisizione avrebbe introdotto tracker assenti nelle versioni precedenti. Per molti utenti può bastare bloccarli. Per altri, invece, è il segnale che è arrivato il momento di cambiare app. La scelta resta personale, ma sapere cosa si muove sotto la superficie la rende almeno meno distratta.