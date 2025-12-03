Nuova campagna di Phishing impersonifica il Governo italiano: attenzione al furto di credenziali bancarie

Una sofisticata e allarmante campagna phishing ha messo a rischio oltre 10 milioni di cittadini italiani, secondo quanto riportato dalle autorità competenti in materia di sicurezza informatica. Il CERT-AGID, l’agenzia nazionale preposta alla gestione delle emergenze cybersecurity, ha identificato e segnalato una campagna di frode online di straordinaria sofisticazione che sfrutta il nome e l’autorevolezza del Governo italiano per ingannare i cittadini. Una delle prime e fondamentali raccomandazioni degli esperti rimane categorica: “Le istituzioni non chiedono mai credenziali via email”. Questa semplice ma cruciale regola dovrebbe guidare il comportamento di ogni utente internet quando riceve comunicazioni che richiedono informazioni sensibili.

La natura della minaccia è particolarmente insidiosa e rappresenta un’evoluzione pericolosa del phishing tradizionale. Gli attacchi vengono veicolati tramite messaggi ingannevoli che riportano oggetti apparentemente ufficiali, come “Verifica dei Dati Bancari – Governo Italiano”, creando un falso senso di urgenza e legittimità. Questi messaggi di email phishing reindirizzano gli utenti verso portali completamente contraffatti dove vengono catturate le credenziali bancarie più importanti: il codice cliente, il PIN personale e le password di accesso ai conti correnti.

Ciò che rende particolarmente sofisticato questo attacco è l’implementazione di un sistema fraudolento basato su menu personalizzati. Una volta sulla pagina contraffatta, l’utente può selezionare tra i principali istituti bancari italiani, inclusi Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi, BNL, ING e molti altri ancora. Questa personalizzazione aumenta significativamente l’efficacia dell’inganno attraverso l’adattamento dinamico della pagina falsa alla banca prescelta, rendendo l’interfaccia praticamente indistinguibile dall’originale. La riproduzione fedele della grafica istituzionale della Presidenza del Consiglio e la cura dei dettagli visivi rendono difficile riconoscere il falso anche per utenti esperti e consapevoli dei rischi legati alle frodi informatiche.

Il CERT-AGID ha immediatamente attivato procedure di risposta all’emergenza, avviando i necessari protocolli per la rimozione del dominio malevolo dalle piattaforme internet. Parallelamente, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha distribuito gli indicatori di compromissione a tutti gli enti accreditati presso il sistema nazionale, consentendo l’implementazione di sistemi avanzati di blocco e filtrazione. Questa azione coordinata rappresenta un tentativo significativo di contenimento del danno, anche se la velocità con cui si evolvono le tecniche di phishing continua a rappresentare una sfida considerevole per la sicurezza informatica nazionale.

La protezione dati personali e la prevenzione della frode online richiedono una vigilanza costante da parte di ogni cittadino. Gli esperti di cybersecurity consigliano di verificare sempre gli URL prima di inserire qualsiasi dato sensibile, accedendo direttamente al sito ufficiale della propria banca attraverso i browser preferiti, anziché tramite link presenti in comunicazioni inaspettate ricevute via email o messaggistica istantanea. Questa pratica rappresenta una delle difese più efficaci contro gli attacchi di phishing contemporanei.

In conclusione, la vigilanza e lo scetticismo rimangono le armi più potenti contro questo genere di frodi informatiche sofisticate. Ogni cittadino dovrebbe mantenersi informato sulle nuove minacce, educarsi sui rischi della rete e condividere le informazioni di sicurezza con amici, familiari e colleghi, contribuendo così a creare una comunità più consapevole e resistente agli attacchi criminali.