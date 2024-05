Nuova crypto da tenere d'occhio: il token VR 5thScape chiude la sua ICO con 6 milioni di dollari

La nuova piattaforma crypto di 5th Scape si sta avvicinando al traguardo di 6 milioni di dollari per costruire il futuro della tecnologia di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR).

È uno dei progetti più interessanti focalizzati sul metaverso e sembra sempre più che il token $ 5SCAPE potrebbe salire più in alto quando raggiungerà gli exchange alla fine della prevendita.

Software e hardware VR per dominare il futuro digitale

5thScape sta adottando un duplice approccio per rivoluzionare AR e VR. Innanzitutto, il team del progetto sta creando una suite di giochi AR che eleveranno l’esperienza di gioco a un livello completamente nuovo.

“Cage Conquest”, la prima versione di 5thScape, metterà i giocatori sul ring con combattenti MMA, offrendo combattimenti dinamici e percorsi di allenamento personalizzati. I giochi futuri includono “Thrust Hunter”, un gioco di corse automobilistiche che mette i giocatori al posto di guida, e “Immersive Kickoff”, un gioco di calcio che consente ai giocatori di unirsi alle loro squadre preferite sul campo.

Oltre a creare giochi AR, 5thScape sta progettando nuove tecnologie all’avanguardia per garantire esperienze coinvolgenti. Ciò include un nuovo visore VR per supportare la grafica ad alta risoluzione e il tracciamento preciso del movimento e una sedia da gaming per offrire esperienze di gioco più coinvolgenti.

Nel lungo periodo, il potenziale di 5thScape si estende ben oltre i giochi. Le sue cuffie potrebbero essere potenzialmente utilizzate per qualsiasi cosa, dall’istruzione all’assistenza sanitaria, fino ai social network nel metaverso. L’industria AR e VR è ancora agli inizi e 5thScape punta a diventare uno degli attori dominanti di questo settore.

La prevendita $5SCAPE offre rendimenti del 205%, staking e altro ancora

La prevendita di 5thScape è iniziata alla grande in gran parte grazie agli ambiziosi piani di sviluppo del progetto e all’enorme potenziale di crescita nel nascente settore del metaverso. Inoltre, gli investitori sono stati incoraggiati ad aderire a 5thScape con generosi vantaggi di prevendita che pochi ICO di criptovaluta possono rivaleggiare.

Chi investe nella prevendita di 5thScape può acquistare oggi il token $5SCAPE al prezzo di $ 0,00327. Si tratta di uno sconto del 205% rispetto al prezzo di listino di $ 0,01, il che significa che potranno ottenere enormi guadagni quando $ 5SCAPE arriverà sugli exchange. Il token $5SCAPE può anche essere messo in staking per guadagnare ricompense, offrendo ai possessori di token un modo semplice per aumentare il proprio investimento.

Ulteriori vantaggi per gli investitori in prevendita includono l’accesso illimitato alla serie iniziale di giochi di 5thScape, tra cui Cage Conquest, Thrust Hunter e Immersive Kickoff. Gli investitori possono anche beneficiare dell’accesso anticipato a nuovi giochi, dando loro la possibilità di accumulare punti in classifica e aumentare le loro possibilità di ottenere ricompense.

La prevendita offre l’80% della fornitura di token $5SCAPE, promuovendo la crescita del prezzo

La prevendita di 5thScape offre l’80% della fornitura totale del progetto di 5,2 miliardi di token. Questa è un’ottima notizia per gli investitori, poiché significa che non c’è un’enorme offerta di token per soddisfare l’impennata della domanda o causare inflazione.

Il restante 20% della fornitura di token $5SCAPE è diviso equamente tra allocazioni per la liquidità degli exchange e una tesoreria 5thScape. Un piccolo numero di token (4,8 milioni) è riservato per gli airdrop destinati alla community di 5thScape.

Lo smart contract di 5thScape è stato controllato e il team di progetto è stato sottoposto ad una verifica KYC, garantendo maggiore fiducia al progetto. È anche interessante notare che il primo gioco di 5thScape, Cage Conquest, è già stato rilasciato ed è disponibile per Meta Quest 3 e Meta Quest Pro.

Mancano solo pochi giorni al prossimo aumento di prezzo di 5thScape, quindi non perdere questa occasione per assicurarti il prezzo più basso di $5SCAPE ed entrare nel futuro dalla porta principale.