Questa crypto VR ha raccolto oltre 5,5 milioni di dollari e gli analisti pensano che potrebbe esplodere nel 2024

La prevendita 5th Scape è in prima linea per essere una delle crypto più promettenti poiché introduce sul mercato un ecosistema di giochi VR.

Chi investe in crypto noterà sicuramente token $5SCAPE attualmente in prevendita, che offre l’opportunità di esporsi anticipatamente a una tendenza emergente delle criptovalute.

Il nuovo caso d’uso di 5th Scape e il vantaggio di aver fatto la prima mossa nel settore dei giochi VR hanno alimentato l’entusiasmo, con la sua raccolta che ha recentemente superato i 5,5 milioni di dollari. Anche i migliori analisti ne stanno prendendo atto.

Uno dei più importanti analisti afferma che potrebbero esserci rendimenti 100X per 5th Scape

Per coloro che si sono persi la rivoluzione della cripto-AI, la prevendita di 5th Scape rappresenta una seconda opportunità per investire in anticipo in un caso d’uso pionieristico.

La sua incorporazione della realtà virtuale nei giochi ha suscitato un enorme entusiasmo, con figure di spicco del settore che si sono mobilitate a sostegno.

Decrypt Crypto, un importante commentatore del mercato con oltre 50.000 abbonati YouTube, ha recentemente pubblicato un video in cui ipotizza che 5th Scape potrebbe avere un potenziale 100x.

Oltre all’entusiasmante caso d’uso del progetto, l’analista ha notato che i suoi fondatori sono doxxati e di grande esperienza nei settori della tecnologia e dei giochi.

Nel frattempo, un altro importante esperto del settore con oltre 300.000 iscritti, Michael Wrubel, la scorsa settimana ha pubblicato un’analisi in cui ha fornito numerose ragioni per cui è ottimista sulla nuova prevendita.

In effetti, ciò rafforza il notevole appeal del mercato di massa di 5th Scape, ma gli analisti non sono gli unici a prestare attenzione alla nuova prevendita.

I principali media come Cointelegraph, BeInCrypto e CryptoPotato hanno tutti supportato il progetto.

Una porta verso giochi iperrealistici ed esperienze virtuali

Inaugurando la prossima generazione di esperienze virtuali, i visori VR e le sedie da gaming proprietarie di 5th Scape fanno salire alle stelle il potenziale del progetto.

Equipaggiati con questi oggetti e i token $5SCAPE, gli utenti possono interagire con l’ecosistema 5th Scape e le sue affascinanti creazioni.

La prima impresa del progetto è Cage Conquest, un gioco a tema di arti marziali miste in cui gli utenti possono vivere il viaggio di un campione, prendere parte ad allenamenti strategici o combattere in campionati online.



Successivamente sono in programma giochi di corse, calcio, cricket e tiro con l’arco. Tuttavia, l’ambizioso team di 5th Scape non si ferma qui; stanno anche cercando di entrare nei settori dell’istruzione e dell’intrattenimento.

In effetti, il 5th Scape è un elemento centrale, il che significa che la domanda di token si allineerà al successo della piattaforma. Ciò aiuta a ridurre la volatilità guidata dalla speculazione intrinseca di molte crypto, con un flusso continuo di domanda guidata dai servizi di pubblica utilità che garantisce la stabilità dei prezzi.

La IEO di $5SCAPE inizierà con un premio del 200% rispetto al prezzo di prevendita attuale

Gli investitori attualmente si trovano a sfruttare un enorme sconto sul prezzo di prevendita del 5th Scape rispetto al prezzo di lancio in borsa.

Attualmente è disponibile a $ 0,00327, con l’IEO fissato a $ 0,01. Ciò presenta uno sbalorditivo margine del 205%.

Tuttavia, il prezzo di prevendita aumenta in modo incrementale durante tutta la campagna, quindi coloro che cercano il massimo potenziale di rialzo devono agire rapidamente.

Il prossimo aumento arriverà quando il rilancio totale della prevendita raggiungerà i 6,25 milioni di dollari.

