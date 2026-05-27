Nvidia manda in pensione il Control Panel dopo 20 anni: i driver passano alla Nvidia App

Nvidia ha iniziato il 26 maggio 2026 a mandare in pensione il suo storico Nvidia Control Panel per gli utenti GeForce.

Dopo vent’anni da punto di riferimento per la gestione delle schede grafiche su PC Windows, il vecchio pannello lascia spazio nei nuovi driver alla Nvidia App. La conferma arriva dalle note dell’ultimo driver Game Ready: il Control Panel non riceverà più nuove funzioni e non sarà più incluso nei pacchetti driver standard.

Fine di un’era: il Control Panel entra in modalità manutenzione

Il Control Panel di Nvidia entra in modalità manutenzione. In pratica, resterà disponibile, ma non verrà più portato avanti con nuove funzioni. Per anni è stato il posto in cui molti utenti hanno regolato risoluzione, profili 3D, monitor multipli e impostazioni della GPU. Una finestra vecchia maniera, spartana, ma familiare. Non sparisce subito, quindi. Viene accompagnata verso l’uscita, un passo alla volta.

Secondo le note pubblicate da Nvidia e riprese da Tom’s Hardware, il pannello non sarà cancellato dai PC dove è già installato. L’eccezione è la installazione pulita dei driver: in quel caso non verrà più incluso e andrà scaricato a parte. Per chi aggiorna normalmente, almeno per ora, cambierà poco. Chi riparte da zero, invece, dovrà fare un passaggio in più.

Driver GeForce e Studio: il passaggio alla Nvidia App diventa la strada principale

La novità riguarda i nuovi driver Game Ready e Studio per GPU GeForce. Da ora in avanti non avranno più il vecchio Nvidia Control Panel come componente integrato. Al suo posto Nvidia punta sulla Nvidia App, lanciata nel 2024 per riunire in un’unica applicazione ciò che prima era diviso tra Control Panel e GeForce Experience.

Per l’utente cambia soprattutto il punto da cui si gestiscono le impostazioni. La vecchia finestra grigia, rimasta quasi uguale per anni, viene sostituita da un’interfaccia più moderna. Dentro ci sono gestione dei driver, regolazione dei giochi, controllo della GPU, registrazione video e opzioni di tuning. Il messaggio dell’azienda, nelle sue comunicazioni tecniche, è chiaro: ormai quasi tutto passa da lì. Resta però qualche cautela tra gli utenti più esperti, abituati a trovare nel vecchio pannello certe voci in modo rapido, senza fronzoli.

Funzioni migrate, eccezioni RTX Pro e perché il vecchio pannello resta scaricabile

Il cambio di rotta non arriva dal nulla. Nel corso del 2025 Nvidia aveva già spostato nella Nvidia App alcune funzioni centrali, tra cui le impostazioni 3D, il supporto multi-monitor e varie opzioni di sistema utilizzabili anche offline. A quel punto il vecchio pannello aveva già perso molto spazio. Più che un’alternativa vera, era diventato una presenza di passaggio.

Resta però un’eccezione importante: le GPU RTX Pro. Per queste schede, usate in settori professionali, Nvidia continuerà a supportare il Control Panel finché tutte le funzioni dedicate non saranno trasferite nella nuova app. Una scelta prudente, perché workstation grafiche, studi di rendering e sistemi CAD spesso dipendono da configurazioni precise, che non si cambiano senza verifiche.

Il vecchio pannello resterà comunque scaricabile dal Microsoft Store. Così Nvidia evita uno strappo netto e lascia una via d’uscita nel caso in cui la Nvidia App dovesse avere bug o problemi di compatibilità. Dopo vent’anni, insomma, il Control Panel non sparisce da un giorno all’altro. Ma la direzione è segnata: per le GPU GeForce, la gestione passa ormai dalla Nvidia App.