Nvidia N1X nei laptop Lenovo: perché il possibile Legion ARM può cambiare il gaming su Windows

Lenovo potrebbe aver lasciato filtrare, tra sistemi interni e pagine di supporto, l’esistenza di notebook basati sul chip Nvidia N1X.

Si tratterebbe di un processore ARM non ancora annunciato, forse destinato a modelli Legion pensati per il gaming e per i carichi AI. La segnalazione arriva da VideoCardz e, va detto subito, non è una conferma ufficiale. Però il dettaglio è abbastanza preciso da far drizzare le antenne: un portatile Windows con chip Nvidia integrato, senza una GPU discreta separata, sarebbe una novità pesante per il mercato.

La traccia nei sistemi Lenovo: dal portale N1X ai Legion ancora segreti

Il primo indizio è spuntato nel sistema di autenticazione ADFS di Lenovo, dove una pagina interna di login citava un “Nvidia N1x Portal”. Probabilmente una svista. Ma non l’unica. Nei giorni precedenti erano già comparsi altri riferimenti, sempre legati a Lenovo, a dispositivi non ancora presentati con sigle N1 e N1X. Tra questi, anche un modello indicato come Legion 7 15N1X11.

Ed è proprio quella sigla ad aver acceso la discussione. La famiglia Legion 7 è quella dei portatili gaming di fascia alta del produttore cinese, e il nome lascia pensare a un notebook da 15 pollici costruito attorno al presunto chip Nvidia N1X. Per ora, però, Lenovo non ha confermato nulla. Nvidia nemmeno. VideoCardz, ricostruendo la vicenda, ha parlato di un riferimento “finito online prima del previsto”, mantenendo comunque la prudenza necessaria davanti a un leak.

Cosa promette Nvidia N1X: ARM a 20 core, GPU Blackwell e tanta memoria LPDDR5X

Secondo le indiscrezioni circolate finora, Nvidia N1X sarebbe un processore ARM capace di riunire in un solo package una CPU a 20 core e una GPU basata su architettura Blackwell. La CPU avrebbe una struttura ibrida: 10 core ad alte prestazioni e 10 core efficienti. La parte grafica, invece, conterebbe 6.144 CUDA core, lo stesso numero associato alla GeForce RTX 5070 desktop.

Il chip, sempre stando alle informazioni non ufficiali, sarebbe prodotto a 3 nanometri e supporterebbe fino a 128 GB di memoria LPDDR5X. Un dato importante, perché nei portatili sottili la memoria condivisa tra CPU e GPU può fare molta differenza nelle prestazioni reali. Soprattutto con montaggio video, rendering leggero e applicazioni di intelligenza artificiale. Alcuni osservatori collegano inoltre N1X al processore usato nel compatto Nvidia DGX Spark, indicato con consumi intorno ai 120 watt. Su un laptop, però, lo spazio per dissipare calore sarebbe più ridotto. Le prestazioni, quindi, andranno verificate sul campo.

Windows on ARM alla prova: gaming, driver e software professionali

Se il quadro tecnico venisse confermato, un portatile Windows on ARM con Nvidia N1X potrebbe gestire giochi, editing video e carichi AI senza una scheda grafica dedicata tradizionale. Ed è qui che la storia si fa interessante. Finora i notebook Windows ARM hanno puntato soprattutto su autonomia, silenziosità e uso quotidiano. Il gaming, invece, è rimasto un terreno più difficile, anche per problemi di compatibilità.

Il punto critico resta il software. Windows on ARM è cresciuto, anche grazie al lavoro di Microsoft sull’emulazione delle app x86 e x64. Ma molti giochi dipendono da driver, anti-cheat e librerie grafiche che non sempre funzionano senza intoppi. Per Nvidia la sfida sarebbe doppia: portare sul mercato una piattaforma hardware credibile e garantire un supporto driver all’altezza. Solo così un eventuale Lenovo Legion 7 N1X potrebbe passare da curiosità tecnica a vero rivale dei notebook gaming tradizionali. Per ora resta una pista concreta, ma ancora non ufficiale.