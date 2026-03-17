Occhio a questa App, tutti la stanno scaricando senza sapere che Google ti addebita 70 euro: niente rimborsi

Ogni giorno milioni di utenti si affidano alle applicazioni per semplificarsi la vita.

Tra le tante funzionalità che offrono, le app di navigazione offline sono tra le più scaricate, specialmente da chi viaggia spesso o non ha sempre una connessione stabile. Un’app che promette di risolvere il problema della navigazione senza necessità di connessione è finita nell’occhio del ciclone, grazie a un abbonamento a pagamento nascosto che ha fatto arrabbiare moltissimi utenti. E se pensate che il rimborso sia una soluzione, beh, preparatevi a una brutta sorpresa.

Si parla della app di navigazione offline, un software che è sembrato una manna dal cielo per chi ha bisogno di mappe funzionanti senza l’aiuto di internet. La situazione, però, è ben diversa da quella che molti si aspettano. Come spesso accade con le applicazioni sul Play Store, un abbonamento gratuito inizia a diventare a pagamento in un secondo momento, quando l’utente ha già deciso di usarla e non si rende conto che sta per incorrere in una spesa di ben 70 euro.

Attenzione a questa App e all’addebito inaspettato

Il trucco? L’app inizialmente appare come gratuita e promette di essere una risorsa utile per chi cerca una navigazione senza connessione. Una volta scaricata e iniziato l’utilizzo, però, l’utente viene ingannato da un abbonamento nascosto che si attiva silenziosamente, senza alcun preavviso chiaro. Quindi, mentre la app sembra funzionare normalmente, un addebito automatico viene effettuato sul conto Google, che può arrivare fino a 70 euro.

Molti utenti si sono accorti di questa “trappola” solo quando il loro conto bancario ha cominciato a essere alleggerito senza preavviso. Il vero problema, però, non è solo nel costo dell’abbonamento, ma nel fatto che Google non offre alcuna possibilità di rimborso in questi casi, lasciando gli utenti senza alcuna protezione. L’azienda ha infatti una politica molto rigida sui rimborsi per gli acquisti effettuati tramite il suo sistema di pagamento, e purtroppo in questi casi, non c’è nulla da fare.

Un’altra particolarità da sottolineare è che, sebbene questa app offra mappe offline, in realtà molte delle funzioni più interessanti sono dietro un paywall. Quindi, sebbene inizialmente possa sembrare una proposta vantaggiosa, diventa evidente che non c’è niente di “gratuito”. La vera domanda che sorge spontanea è: perché nascondere questi costi dietro un’apparenza così invitante?

Il mercato delle app è ormai saturo di offerte che promettono tanto e che in realtà nascondono costi e abbonamenti difficili da individuare, ma questo caso specifico è particolarmente lampante. Gli utenti si ritrovano a pagare una somma significativa per un servizio che, in realtà, potrebbero ottenere gratuitamente da altre app concorrenti, che offrono opzioni simili senza richiedere costi aggiuntivi.

Un’idea interessante che si potrebbe esplorare riguarda la trasparenza nelle applicazioni. Le politiche di abbonamento nascoste sono una pratica piuttosto comune, ma questa situazione solleva una riflessione su quanto sia fondamentale una comunicazione chiara e diretta riguardo ai costi. Le app dovrebbero avere l’obbligo di mostrare in modo ben visibile i costi nascosti prima del download, in modo da non ingannare chi sta semplicemente cercando una soluzione rapida e senza sorprese.

In questo contesto, la responsabilità non può ricadere soltanto sull’utente che, nel tentativo di scaricare un’app utile, non presta attenzione ai dettagli. È fondamentale che Google, e tutte le piattaforme che ospitano app, implementino regole più severe per garantire una maggiore protezione degli utenti contro queste pratiche ingannevoli. Nel frattempo, la lezione è chiara: occhio a cosa scaricate. Un’app che sembra vantaggiosa potrebbe nascondere insidie ben più costose di quanto sembri.