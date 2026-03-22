Ogni quanto pulire la cover dello smartphone: hai sempre sbagliato, rendendola covo di batteri

La usiamo tutto il giorno, la appoggiamo ovunque, la portiamo in tasca, in borsa, sul tavolo di un bar o sulla scrivania dell’ufficio.

La cover dello smartphone è uno degli oggetti più esposti a sporco e batteri nella vita quotidiana. Non è solo una questione estetica, ma anche di igiene.

Nel tempo, tra impronte, polvere, residui di crema e contatti continui con superfici pubbliche, la custodia diventa un vero e proprio ricettacolo invisibile. E il rischio è doppio: da un lato si accumulano germi, dall’altro si possono creare micrograffi sul telefono stesso, soprattutto quando piccoli detriti restano intrappolati tra cover e dispositivo.

Chi pensa che basti una passata ogni tanto si sbaglia. La pulizia della cover dovrebbe seguire una routine precisa, fatta di piccoli gesti quotidiani e interventi più profondi nel corso della settimana.

Nel quotidiano, è sufficiente un panno in microfibra per rimuovere impronte e polvere. Un gesto semplice, quasi automatico, che però aiuta a evitare l’accumulo di sporco visibile e mantiene la superficie più pulita anche al tatto. Bastano pochi secondi, magari la sera, prima di mettere il telefono sul comodino.

Ma è la pulizia settimanale quella che fa davvero la differenza. Qui entra in gioco un passaggio spesso trascurato: rimuovere la cover. Solo così è possibile eliminare lo sporco nascosto e prevenire quei piccoli graffi che, nel tempo, possono rovinare la scocca dello smartphone.

Una volta tolta, la cover può essere lavata con acqua tiepida e un detergente delicato, come un sapone neutro o un comune detersivo per piatti. L’importante è risciacquare bene, senza lasciare residui, e soprattutto asciugare completamente prima di rimontarla. Anche una minima umidità, infatti, può creare problemi a lungo andare.

Il problema delle cover ingiallite: cosa si può fare davvero

Chi utilizza cover trasparenti lo sa: dopo qualche mese, quel look pulito e minimale lascia spazio a una fastidiosa tonalità giallastra. Non è solo sporco. È un processo naturale legato ai materiali, in particolare silicone e TPU, che reagiscono ai raggi UV e al calore.

La pulizia può aiutare, ma non fa miracoli. Esiste un rimedio che molti provano: lasciare la cover in ammollo in acqua ossigenata per una notte. In alcuni casi, questo trattamento riesce a migliorare l’aspetto, rendendo la custodia più chiara.

Va detto con onestà: non sempre funziona al 100%. L’ingiallimento è spesso irreversibile nel lungo periodo. Ma tentare può essere utile, soprattutto se si vuole allungare la vita estetica della cover senza sostituirla subito.

C’è poi un aspetto che negli ultimi anni è entrato con forza nelle abitudini quotidiane: la disinfezione. Se lo smartphone viene appoggiato frequentemente in luoghi pubblici – mezzi di trasporto, tavoli di locali, palestre – è buona norma intervenire con qualcosa in più rispetto alla semplice pulizia.

Le salviette igienizzanti sono una soluzione pratica e veloce. In alternativa, si può utilizzare una miscela leggera di acqua e una piccola quantità di alcol isopropilico. L’importante è non esagerare e non usare prodotti troppo aggressivi, che potrebbero rovinare i materiali, soprattutto quelli più delicati.

Anche qui, la costanza fa la differenza più dei prodotti. Meglio una disinfezione leggera ma regolare che interventi sporadici e troppo intensi. Pulire la cover dello smartphone può sembrare un dettaglio trascurabile. In realtà è uno di quei piccoli gesti che, inseriti nella routine quotidiana, cambiano davvero la percezione di pulizia e cura degli oggetti che usiamo di più.

Non serve diventare ossessivi. Basta essere consapevoli. Perché lo smartphone è ormai una sorta di estensione personale: lo portiamo ovunque, lo tocchiamo continuamente, lo avviciniamo al viso decine di volte al giorno.